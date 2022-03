Ackman, de Pershing Square, se retire de la vie d'activiste "vocal".

Fort de trois années de solides rendements à deux chiffres, Ackman a déclaré mardi aux investisseurs que l'Amérique des entreprises sait maintenant qui il est et qu'il n'y a pas besoin du genre de tactiques bruyantes que d'autres investisseurs activistes pourraient employer.

"Toutes nos interactions avec les entreprises au cours des cinq dernières années ont été cordiales, constructives et productives", a écrit Ackman dans le rapport annuel de Pershing Square Holdings.

"Donc, s'il est utile d'appeler cette approche plus calme Pershing Square 3.0, qu'elle soit ainsi consacrée", a-t-il écrit.

Mardi, Ackman a mis par écrit ce que les investisseurs soupçonnaient depuis longtemps ; l'investisseur autrefois volubile qui a combattu les bruyantes courses aux procurations chez Target, Chemin de fer Canadien Pacifique et Automatic Data Processing Inc changeait de vitesse.

Les récents investissements de Pershing Square - Netflix et le Canadien Pacifique, à nouveau, - soulignent la nouvelle humeur, car Ackman a immédiatement fait des éloges des responsables. Au cours des années précédentes, ses campagnes de pression ont souvent conduit à des changements de PDG dans des entreprises comme JC Penney, Air Products and Chemicals et Chipotle Mexican Grill.

Ackman a également déclaré qu'il ne se lancerait plus jamais dans l'activisme le plus bruyant : la "vente à découvert activiste", comme il l'a fait pour la société de nutrition Herbalife.

"Nous nous sommes définitivement retirés de cette ligne de travail", a-t-il écrit.

Ironiquement, alors qu'Ackman s'efforce de rester hors des feux de la rampe, Carl Icahn, l'éminent activiste avec lequel il s'est disputé publiquement sur la télévision par câble au sujet d'Herbalife, semble se diriger dans l'autre sens.

La chaîne de supermarchés Kroger Co a déclaré mardi que Icahn prévoit de nommer deux personnes à son conseil d'administration. Il se bat également pour des sièges au conseil d'administration de McDonald's et se bat contre Southwest Gas Holdings.

Entre-temps, Ackman a écrit que Pershing Square 3.0 rendra "nos emplois plus faciles et plus amusants, et notre qualité de vie meilleure."

Bien que Pershing Square subisse de légères pertes pour 2022, l'entreprise s'en sort bien mieux que le marché boursier au sens large grâce aux couvertures de taux d'intérêt qui l'ont protégée contre une chute brutale du marché. Les trois dernières années ont été lucratives. En 2021, Pershing Square Holdings a rapporté 26,9 % après un gain de 70,2 % en 2020 et une hausse de 58,1 % en 2019.