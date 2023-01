Bill Ackman dit que le rapport de Hindenburg sur Adani Group est "très crédible".

Les actions de sept sociétés cotées du groupe Adani ont perdu 10,73 milliards de dollars de capitalisation boursière en Inde mercredi après la publication du rapport de Hindenburg, qui accuse le conglomérat d'utiliser de manière inappropriée les paradis fiscaux offshore et a également déclaré détenir des positions courtes dans la société par le biais de ses obligations négociées aux États-Unis et de ses instruments dérivés non négociés en Inde.

"Nous n'avons pas d'investissement long ou court dans aucune des sociétés Adani... et nous n'avons pas fait nos propres recherches indépendantes", a déclaré Ackman dans un tweet.