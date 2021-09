Le fonds Pershing Square d'Ackman bondit alors que l'action Universal s'envole.

Le pari de 10 % du gestionnaire de fonds spéculatifs William Ackman sur Universal Music Group a contribué à presque doubler les rendements de son propre portefeuille, qui ont atteint 15,3 % cette semaine, après que les actions du plus grand label de musique du monde ont bondi au cours de leurs premières heures en tant que société cotée en bourse.

M. Ackman, qui dirige la société de fonds spéculatifs Pershing Square Capital Management, a déclaré aux investisseurs que son portefeuille Pershing Square Holdings avait enregistré un rendement de 15,3 % après déduction des frais depuis janvier. Le fonds était en hausse de 7,7 % il y a une semaine.

Les gains ont été largement alimentés par son investissement dans Universal Music Group (UMG), le label qui abrite Taylor Swift, Bob Dylan et les Beatles. M. Ackman a fait volte-face il y a quelques semaines, en achetant une participation importante dans la maison de disques par l'intermédiaire de ses portefeuilles, après que son projet initial d'investir par l'intermédiaire d'une société à chèque en blanc se soit effondré en juillet, sous l'effet de l'examen minutieux des autorités de réglementation américaines.

L'investisseur milliardaire a déclaré à ses investisseurs que les êtres humains ont besoin de nourriture, d'eau et de musique, et que la musique, qu'il a qualifiée de forme de divertissement la moins chère au monde, est un investissement très judicieux car elle rapporte des royalties.

Il a levé 1,1 milliard de dollars de capitaux frais pour la participation dans UMG par le biais d'un véhicule de co-investissement, une structure qu'il a déjà utilisée pour des investissements dans Automatic Data Processing et Air Products & Chemicals. Au total, les fonds d'Ackman ont investi 4 milliards de dollars dans UMG.

Ackman a affiché un rendement de 70,2 % en 2020 après un rendement de 58,1 % en 2019. Cette année, l'indice HFRX Global Hedge Fund, qui mesure les rendements du secteur, est en hausse de 3,58 %.

Au cours des huit premiers mois de l'année, les actions les plus performantes d'Ackman comprenaient Chipotle Mexican Grill, Agilent Technologies et Domino's Pizza. Il a vendu Agilent pour aider à financer son engagement envers UMG.

Lors de son premier jour de cotation à Amsterdam mardi, les actions d'UMG ont bondi de plus d'un tiers, portant sa valeur marchande à 55 milliards de dollars dans la plus grande cotation de l'année en Europe. (Reportage de Svea Herbst-Bayliss, édition de Franklin Paul et Sonya Hepinstall)