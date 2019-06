Le milliardaire Ackman s'oppose au projet de fusion d'UTC et Raytheon

William Ackman est la première personnalité en vue à Wall Street à s'opposer à ce projet annoncé dimanche, qui devrait donner naissance au deuxième groupe mondial d'aéronautique et de défense par le chiffre d'affaires derrière Boeing.

Le projet suscite aussi l'inquiétude du président américain Donald Trump en matière de concurrence, Raytheon étant un important fournisseur du Pentagone.

Après avoir lu dans la presse des articles évoquant ce projet, William Ackman a envoyé un courriel tôt dimanche matin au directeur général d'United Technologies, Greg Hayes, pour lui faire part de ses doutes, a déclaré la source.

Pershing Square Capital Management détient 0,67% du capital d'United Technologies. Le fonds soutient en revanche le projet de scission en trois parties d'UTC, avec une division aéronautique, une autre pour les ascenseurs Otis et une dernière pour Carrier, les activités de climatisation.

"Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait qu'une telle opération réduira de manière significative la qualité des activités aéronautiques d'United Technologies à périmètre comparable et, pire, va être réalisée par une émission hautement dilutive d'une grande quantité d'actions United Technologies", écrit William Ackman dans ce courriel lu par Reuters.

Un porte-parole de Pershing Square a refusé de s'exprimer. Raytheon n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

"Nous sommes convaincus que nos actionnaires verront le bien-fondé de cette opération et la valeur qu'elle leur apporte, ainsi qu'à la société. Nous travaillerons avec diligence dans les jours et les semaines à venir pour nous assurer que les détails de la transaction sont présentés et entièrement compris par tous les actionnaires", déclare pour sa part United Technologies dans un communiqué.

Le fonds Third Point détient également une participation dans United Technologies, mais on ignore pour le moment sa position sur le projet avec Raytheon, une porte-parole n'ayant pas souhaité s'exprimer.

