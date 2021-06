Vivendi a signé un accord pour la vente de 10% d'UMG au Spac de William Ackman

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a annoncé dimanche soir avoir signé un accord pour la cession de 10% du capital de sa maison de disques Universal Music Group (UMG) à Pershing Square Tontine Holdings, le véhicule d'investissement coté, ou Spac, du milliardaire William Ackman.

Vivendi avait confirmé début juin des informations du Wall Street Journal selon lesquelles il négociait la cession de 10% du capital d'UMG à Pershing Square Tontine Holdings.

Comme annoncé alors par Vivendi, le prix de cette transaction est fondé sur une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG. L'opération devrait intervenir dans les semaines à venir et au plus tard le 15 septembre prochain, a précisé le groupe de médias et de divertissement dans un communiqué.

"Après l'entrée à hauteur de 20% du capital d'UMG du consortium mené par le groupe Tencent, l'arrivée de grands investisseurs américains apporte une nouvelle démonstration de la réussite et de l'attractivité mondiales d'UMG", a ajouté le groupe.

Vivendi a lancé en février dernier un processus de scission d'UMG, dont la cotation à la Bourse d'Amsterdam est prévue au plus tard le 27 septembre prochain. Ce projet de scission sera soumis au vote des actionnaires du groupe lors de l'assemblée générale programmée mardi, à 10h00.

Vivendi compte utiliser la trésorerie issue des différentes opérations impliquant sa filiale pour réduire sa dette financière ainsi que pour financer des rachats d'actions et des acquisitions.

Au premier trimestre, UMG a dégagé un résultat net de 135 millions d'euros, contre 89 millions d'euros un an plus tôt. Son résultat opérationnel (Ebit) a atteint 322 millions d'euros sur la période, contre 248 millions d'euros au premier trimestre de 2020.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

June 21, 2021 01:14 ET (05:14 GMT)