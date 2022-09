La route longue et sinueuse vers l'introduction en bourse de Volkswagen pour Porsche

1931

Ferdinand Porsche ouvre un bureau d'études, première étape d'une entreprise qui deviendra plus tard le constructeur de voitures de sport éponyme.

1938

Porsche, qui a conçu la première Coccinelle VW, supervise la construction du premier hall de production de Volkswagen.

1960

L'entreprise publique Volkswagen est privatisée. Le gouvernement fédéral et le Land de Basse-Saxe, d'où provient l'entreprise, reçoivent une participation de 20 %.

1993

Le petit-fils de Ferdinand Porsche, Ferdinand Piech, devient directeur général de Volkswagen, ce qui signifie "la voiture du peuple" en allemand. Sa "stratégie de plate-forme" révolutionnaire, qui consiste à utiliser le même design de base pour différents modèles et à ajouter des composants sur mesure par-dessus, a permis de réaliser des économies d'échelle et a été créditée d'avoir sauvé l'entreprise d'une possible faillite.

2002

Piech nomme Bernd Pischetsrieder comme son successeur au poste de PDG et Piech devient président de Volkswagen, un poste qu'il occupera jusqu'en 2015.

2005

Septembre - Porsche annonce son intention d'acheter une participation de 20 % dans VW, puis se retrouve avec une participation de 10,3 % avec droit de vote.

Novembre - Le conseil de surveillance de Porsche autorise une augmentation de la participation à 29,9 %, déclenchant des spéculations sur son intention d'obtenir un contrôle majoritaire.

2007

Avril - Porsche propose une offre publique d'achat obligatoire pour Volkswagen après avoir franchi le seuil des 30 %.

2008

Mars - Le conseil de surveillance de Porsche SE donne son feu vert pour augmenter sa participation dans Volkswagen à plus de 50 %.

Octobre - Porsche SE déclare détenir des actions et des options qui lui donnent le contrôle de 74 % des votes de Volkswagen et annonce des plans pour un accord de "domination". Une ruée sur les actions Volkswagen par les vendeurs à découvert surpris par l'annonce fait brièvement de VW la société la plus précieuse du monde.

2009

Janvier - Porsche SE déclare avoir porté sa participation aux votes de VW à 50,8 % et confirme son intention de porter sa participation à 75 % plus tard si les conditions le permettent.

Mai - Porsche SE baisse le plan de rachat de Volkswagen et déclare qu'elle poursuivra plutôt une fusion avec le plus grand constructeur automobile d'Europe. Le président de Volkswagen, M. Piech, déclare que Porsche doit maîtriser sa dette de 9 milliards d'euros avant qu'un accord puisse être conclu.

Juillet - Le président de Porsche SE, Wolfgang Porsche, cousin de Piech, convoque une réunion extraordinaire du conseil de surveillance pour le 23 juillet afin de discuter d'une éventuelle vente d'une participation dans Porsche SE au Qatar pour une valeur de plus de 5 milliards d'euros. Une proposition du conseil de Porsche visant à préparer une augmentation de capital d'au moins 5 milliards d'euros (5 milliards de dollars) en espèces et/ou en apport en nature, est approuvée par le conseil de surveillance, ouvrant la voie à une fusion avec Volkswagen. Porsche SE Wendelin Wiedeking se retire.

Décembre - Volkswagen déclare avoir acheté 49,9 % de Porsche AG, l'entreprise de voitures de sport de Porsche SE, pour un montant de 3,9 milliards d'euros.

2010

Janvier - Un groupe de fonds d'investissement poursuit Porsche SE et deux de ses anciens cadres supérieurs, les accusant de fraude dans le cadre d'un " short squeeze " qui a fait perdre aux fonds plus d'un milliard de dollars suite à la tentative de rachat de Volkswagen AG par Porsche en 2008.

Avril - Elliott Associates, L.P. déclare que la poursuite pour fraude et manipulation de titres contre Porsche SE a pris de l'ampleur, qu'elle cherche à obtenir plus de 2 milliards de dollars de pertes et que 18 fonds d'investissement se sont joints à la poursuite.

Octobre - Le holding automobile Porsche SE déclare qu'il pourrait ne pas être absorbé par Volkswagen d'ici la fin de 2011, comme prévu, en raison de certaines questions juridiques et fiscales non résolues liées à la transaction, selon le PDG des deux entreprises, Martin Winterkorn.

2012

Juillet - Volkswagen accepte d'acheter la participation restante de 50,1 % dans Porsche AG à Porsche SE pour environ 4,5 milliards d'euros.

Le constructeur automobile Porsche AG est désormais entièrement détenu par Volkswagen AG, tandis que Porsche SE, qui est contrôlée par les familles Porsche et Piech, est le principal actionnaire de Volkswagen et détient la majorité des droits de vote.

2022

Février - Volkswagen et Porsche SE déclarent qu'ils examinent une éventuelle introduction en bourse de Porsche AG, selon une structure proposée qui donnerait à Porsche SE une minorité de blocage dans le constructeur automobile éponyme.

Septembre - Volkswagen annonce son intention d'introduire Porsche en bourse à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Le 29 septembre, les actions de Porsche AG commencent à se négocier à la bourse de Francfort à 84 euros l'unité, au-dessus du prix d'émission de 82,5 euros.

(1 $ = 0,9984 euros)