Xavier Barbaro a fondé Neoen SA. Il est actuellement président de Carthusiane SAS et président-directeur général de Neoen SA. Dans le passé, il a occupé le poste de président de Neoen Marine SAS, de directeur chez Louis Dreyfus Commodities Suisse SA et de directeur chez Neuf Telecom SA. M. Barbaro est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'Ecole Polytechnique, d'un diplôme d'études supérieures de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et d'un MBA de l'Université de Harvard.

