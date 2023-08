PARIS (Reuters) - Crédit Agricole SA a fait état vendredi d'un bénéfice meilleur que prévu au deuxième trimestre, porté par une solide performance de ses activités d'assurances et de services financiers.

La deuxième banque française par la capitalisation boursière a également annoncé un projet de prise de participation majoritaire dans le capital du gestionnaire de fortune belge Degroof Petercam, pour un montant non divulgué, via sa filiale Indosuez, ce qui doublerait la taille de cette dernière.

Le résultat net part du groupe a bondi sur la période avril-juin de 24,7% en rythme annuel et s'établit à 2,04 milliards d'euros, là où les analystes attendaient en moyenne 1,39 milliard d'euros, selon un consensus des analystes établi par le groupe.

Le produit net bancaire trimestriel a augmenté de 18,8% à 6,68 milliards d'euros, dépassant également le consensus qui ressortait à 5,9 milliards d'euros.

Le coût du risque a plus que doublé pour atteindre 534 millions d'euros, en raison de provisions plus élevées, le groupe évoquant dans un communiqué "la hausse du risque avéré sur la banque de détail et le crédit à la consommation".

Le chiffre d'affaires et les bénéfices ont atteint des niveaux record au deuxième trimestre, a déclaré Crédit Agricole SA, notamment grâce aux activités d'assurance et du pôle de services financiers spécialisés.

Ce dernier regroupe les activités de crédit à la consommation, dont les revenus ont notamment été soutenus par une joint-venture spécialisée dans la location automobile avec Stellantis.

Lors d'une présentation aux journalistes, Xavier Musca, directeur général délégué de Crédit Agricole SA, a déclaré que le groupe visait à détenir 80% de Degroof Petercam suite à l'acquisition de participations familiales.

La famille Cigrang conserverait 20% dans le cadre du plan d'acquisition, a déclaré Xavier Musca.

Degroof Petercam avait environ 71 milliards d'euros d'actifs (sous gestion, sous administration et en dépôt) à la fin 2022.

Par ailleurs, le groupe bancaire a déclaré que SAS Rue La Boétie, sa maison mère, prévoyait de procéder à l'achat sur le marché d'actions Crédit Agricole SA pour un montant maximum d'un milliard d'euros, augmentant ainsi sa participation de 60,2%.

(Reportage Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

par Mathieu Rosemain