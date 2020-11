Avec un 2e Spac, Niel et Pigasse visent la consommation responsable

PARIS (Reuters) - L'entrepreneur des télécoms Xavier Niel et le banquier Matthieu Pigasse ont annoncé dimanche le lancement d'un deuxième "SPAC" français destiné à mener des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durable.

Baptisé 2MX Organic, le SPAC, acronyme de l'anglais "Special Purpose Acquisition Company", sera mis en Bourse à Paris et a pour ambition de lever 250 millions d'euros, avec une extension possible jusqu'à 300 millions d'euros.

Xavier Niel, fondateur de l'opérateur télécoms Iliad et Matthieu Pigasse, à la tête du bureau français de la banque américaine CenterView, avaient déjà lancé le premier SPAC français en 2016 dans le secteur de l'audiovisuel, devenu depuis le groupe Mediawan.

Ils se sont cette fois associés au distributeur Moez-Alexandre Zouari, fondateur du groupe Zouari et actionnaire de référence du groupe Picard Surgelés, qui est appelé à prendre la direction générale de la nouvelle société.

Les trois partenaires ont pour ambition de bâtir un acteur de premier plan européen dans la consommation responsable et durable en profitant du bond de la demande des consommateurs pour le bio.

La société, qui sera cotée sur le compartiment professionnel d'Euronext, prévoit de réaliser sa première acquisition dès 2021 pour un montant significatif qui pourrait atteindre entre 1,5 et 2 milliards d'euros, selon une source au fait de l'opération.

Une fois cette première acquisition bouclée, les trois partenaires prévoient d'autres consolidations en Europe, sur le modèle de la série de rachats qui ont permis à Mediawan de devenir un acteur de premier plan de la production audiviosuelle en Europe.

Aux Etats-Unis, les SPAC se sont développés au point de lever cette année 58 milliards de dollars de fonds en Bourse mais leur usage reste pour l'instant timide en Europe.

Ces sociétés permettent de lever des fonds et d'obtenir un "chèque en blanc" de la part d'investisseurs pour financer l'acquisition d'une société-cible qui reste secrète.

L'opération, qui devrait être la plus importante introduction en Bourse depuis le début de l'année, a reçu le feu vert de l'Autorité des marchés financiers. Elle débutera ce lundi et devrait se clôturer le 7 décembre.

Les fondateurs, qui ont chacun investi dans la société, détiendront un maximum de 29,6% du capital et des droits de vote, peut-on lire dans un communiqué.

Deutsche Bank agit en tant que coordinateur Global et teneur de Livre Associés et Société Générale en tant que teneur de Livre Associé. Les fondateurs ont par ailleurs été conseillés par les cabinets Racine et Winston & Strawn LLP.

(Gwénaëlle Barzic et Sarah White, édité par Caroline Pailliez)