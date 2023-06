Les hommes d’affaires, Xavier Niel , Moez-Alexandre Zouari et Matthieu Pigasse, aurait déposé une offre d’un milliard d’euros pour monter au capital du distributeur en difficulté financière, Casino, affirment Challenges et Reuters en citant des sources proches du dossier. Selon le magazine, 300 millions d’euros viendraient directement du trio tandis que le solde serait de « l'argent levé, probablement auprès d'autres investisseurs, actionnaires et créanciers de Casino ». Xavier Niel , Moez-Alexandre Zouari et Matthieu Pigasse sont en concurrence avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.Avec ce dernier, Auchan serait prêt à discuter d'un projet industriel uniquement dans le cas où son opération aura réussi, indiquait récemment le journal Les Echos.