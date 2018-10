Devialet miniaturise ses enceintes, et leur prix, pour décoller

Les brokers us véreux qui soutenaient depuis 20 ans les Gekko Niel et Drahi, les lâchent comme dans les films Wallstreet et Margin All.

Cela va finir par une faillite du château de carte concurrentiel monté contre l’ancien opérateur historique France Telecom puis Orange.

Il n’y a plus qu’à attendre que la Chine communiste nous rachète tous dans tous les sens du terme.