Iliad : Free devrait présenter sa nouvelle box demain

'Êtes-vous prêts ?', demande, depuis vendredi, une image épinglée sur le compte Twitter de Free, le fournisseur d'accès à Internet en France filiale du groupe Iliad, avec en ligne de mire la date du 4 décembre - demain, donc.Prêtes, les équipes de Free le sont sans doute : cette date correspond en effet, selon la presse spécialisée et les teasings diffusés depuis quelques semaines par la marque elle-même, à la présentation de la nouvelle box Internet du FAI. Un lancement attendu au moins autant par les cadres de Free que par les consommateurs.Au premier semestre, l'opérateur a en effet perdu pour la première fois des abonnés - 47.000 dans le fixe, et 70.000 dans le mobile. Voilà pour l'impatience des cadres et investisseurs à voir Free se refaire. Quant aux consommateurs, ils attendent une 'vraie' nouvelle box Internet depuis la Révolution, modèle de 2010, la 'mini 4K' proposée en 2015 n'étant qu'un modèle économique et pas un vrai fer de lance à même d'emballer les foules.Reste que rien n'est connu encore de cette box 'v7', dont la production aurait commencé, selon le fondateur Xavier Niel , au printemps, et qui pourrait être, selon Thomas Reynaud, directeur général d'Iliad, 'sous le sapin', c'est-à-dire disponible fin décembre. On évoque ainsi, dans la presse spécialisée et pêle-mêle, des fonctions domotiques, l'intégration d'une barre de son, d'un module 4G, d'une station de recharge sans fil... Effet 'waouh' espéré par Xavier Niel , les 'freenautes' qui forment une communauté aujourd'hui un peu plus éparpillée qu'hier mais qui ne demande qu'à revenir au bercail, et... les investisseurs, qui n'oublient pas que le cours de l'action Iliad a presque été divisé par deux depuis janvier.G.M.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.