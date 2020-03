Iliad: Xavier Niel prend la présidence du conseil d'administration

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Iliad, maison mère de l'opérateur télécoms Free, a annoncé mardi que son fondateur et actionnaire à plus de 71%, Xavier Niel, avait été nommé président du conseil d'administration.

La désignation de Xavier Niel comme président a été votée à l'unanimité lors d'un conseil d'administration le 16 mars, a précisé Iliad dans un communiqué publié en marge de l'annonce de ses résultats annuels. Maxime Lombardini, ancien directeur général d'Iliad et jusqu'à présent président du conseil du groupe, devient vice-président, échangeant ainsi ses fonctions avec Xavier Niel qui était jusque là vice-président.

Xavier Niel a renforcé son contrôle sur Iliad grâce à deux opérations finalisées en janvier dernier, à savoir une offre publique de rachat d'actions (OPRA) à laquelle il n'a pas participée, et une augmentation de capital dont il s'était porté garant à 100%. L'augmentation de capital a permis de financer à 100% l'OPRA.

Le renforcement de ce contrôle, exercé via la holding personnelle de Xavier Niel, Holdco, et cette nouvelle gouvernance conduisent à "investir Holdco du rôle de holding animatrice du groupe", a expliqué Iliad.

Iliad a également annoncé l'entrée à son conseil de deux nouveaux administrateurs : Jacques Veyrat, ancien PDG de Neuf Cegetel et actuel président d'IMPALA SAS, et Céline Lazorthes, fondatrice et présidente du conseil de surveillance de la fintech Leetchi.

Trois autres administrateurs quittent le groupe. "Corinne Vigreux n'a pas demandé le renouvellement de son mandat. Pierre Pringuet et Marie-Christine Levet sont parvenus à la fin de leur statut d'administrateur indépendant", a expliqué Iliad.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

