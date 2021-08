Iliad publie des résultats semestriels conformes aux données préliminaires

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Iliad a publié jeudi des résultats semestriels conformes aux données préliminaires présentées vendredi dernier, lorsque Xavier Niel a fait part de son intention de lancer une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les titres de la maison mère de l'opérateur de télécommunications Free.

Au premier semestre, Iliad a réalisé un chiffre d'affaires de 3,72 milliards d'euros, en hausse de 33,7% sur un an, porté par la consolidation de l'opérateur Play en Pologne et par le rebond de la croissance en France (+2,7%). Les revenus ont crû de 22,9% à 383 millions d'euros en Italie, où le groupe compte toujours lancer son offre fixe "après cet été". A périmètre constant, les revenus du groupe ont progressé de 4,9% au premier semestre.

L'Ebitdaal - soit le résultat opérationnel courant avant prise en compte de certains éléments, comme les amortissements, les immobilisations et les charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options et d'actions - a augmenté de 59,5% au premier semestre, à 1,4 milliard d'euros. Sa progression est ramenée à 17% hors consolidation de Play en Pologne.

Trois ans après son arrivée en Italie, Iliad a atteint un Ebitdaal positif dans le pays pour la première fois au premier semestre, avec un indicateur ressorti à 6 millions d'euros.

Iliad a confirmé l'ensemble de ses perspectives financières à court et moyen termes, à l'exception de son objectif de flux de trésorerie opérationnelle pour 2021. Initialement attendu autour de 900 millions d'euros cette année, cet indicateur devrait finalement ressortir "supérieur à 600 millions d'euros", alors que le groupe a décidé d'accélérer ses investissements dans la 5G en France. Iliad espère aussi sécuriser ses approvisionnements et ses stocks en composants électroniques pour la fabrication de ses Freebox, dans un contexte de pénurie.

Vendredi, Xavier Niel a annoncé son intention de lancer une OPAS suivie d'une offre de retrait de la cote visant les titres du groupe Iliad, qu'il a fondé en 1999. Accueillie favorablement par le conseil d'administration d'Iliad, l'offre serait lancée au prix de 182 euros par action, représentant une valeur de 10,85 milliards d'euros pour 100% des titres du groupe. Depuis cette annonce, l'action reste très proche de 182 euros.

L'OPAS est initiée par Holdco II, une société d'investissement contrôlée par Xavier Niel, qui détient directement et indirectement 70,6% du capital et 78,7% des droits de vote d'Iliad. Xavier Niel et les managers et actionnaires historiques qui se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre détiennent directement et indirectement 74,9% du capital et 83,6% des droits de vote d'Iliad.

Un retrait obligatoire de la cote sera demandé par Xavier Niel si le flottant d'Iliad est inférieur à 10% après l'OPAS. "Désormais, la nouvelle phase de développement d'Iliad exige des transformations rapides et des investissements significatifs qui seront plus aisément menés à bien en tant que société non cotée", a déclaré Xavier Niel, cité dans le communiqué envoyé vendredi.

