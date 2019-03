Iliad : revendique le succès de la Freebox Delta

Maison mère de l'opérateur télécoms alternatif Free, Iliad revendique l''énorme succès', selon le cofondateur Xavier Niel , de sa nouvelle Freebox Delta, son offre haut de gamme qui se décline maintenant en deux versions : moins de deux mois après son lancement, la 'Delta' a déjà été souscrite par plus de 100.000 abonnés.Iliad se déclare dépassé par la demande : 'Seuls quelques milliers d'abonnés ont pu être livrés en décembre, nous présentons une nouvelle fois nos excuses pour ces retards', ajoute Xavier Niel La Freebox Delta et le Freebox One sont les offres commerciales lancées par Free en fin d'année dernière dans un but de reconquête commerciale.Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.