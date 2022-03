La société française InVivo prévoit de s'associer à la SPAC, soutenue par Niel, pour la vente au détail.

La transaction prévue est basée sur une valeur d'entreprise de 675 millions d'euros (748 millions de dollars) pour InVivo Retail, ont-elles déclaré.

L'entreprise deviendrait une filiale à part entière de 2MX Organic tandis qu'InVivo deviendrait l'actionnaire majoritaire de 2MX Organic par l'émission de nouvelles actions, ont indiqué les sociétés dans un communiqué.

Les partenaires, qui prévoient de finaliser la transaction au cours du second semestre de l'année, ont pour objectif de développer le réseau existant de magasins de jardinage, d'animalerie et d'épicerie d'InVivo pour en faire une marque leader de la vente au détail durable en France et en Europe, ont-ils précisé.

Ce rapprochement potentiel marque une nouvelle étape dans la refonte d'InVivo par le directeur général Thiery Blandiniere, un groupement de coopératives agricoles françaises.

L'année dernière, InVivo a acquis son rival français Soufflet dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 2,2 milliards d'euros, renforçant ainsi sa capacité de commerce de céréales et ajoutant une importante activité de fabrication de malt.

2MX Organic, qui est également soutenue par l'entrepreneur Moez-Alexandre Zouari et le banquier Matthieu Pigasse, était à la recherche d'une opération de fusion depuis son entrée en bourse fin 2020.

(1 $ = 0,9021 euros)