La valeur du jour à Paris- Casino aiguise les appétits et retrouve des forces en Bourse

En plein coeur de l'actualité économique, Casino fait de nouveau preuve d'une grande volatilité. Dans le rouge à l'ouverture, au même titre que Rallye, le titre s'est redressé, progressant désormais de 1,12% à 8,12 euros. Même scénario pour sa maison-mère qui bondit de 12,16% à 2,90 euros. Le contexte reste tendu pour le distributeur stéphanois fragilisé par 6,4 milliards d'euros de dettes. Les créanciers de Casino étaient convoqués ce matin à Bercy, dans le cadre de la conciliation menée depuis le 25 mai par Marc Sénéchal et Aurélia Perdereau sous l'égide du Tribunal de commerce de Paris.Hier, après la clôture des marchés, Casino s'est fendu d'un communiqué de presse laconique en précisant avoir reçu de la société Fimalac une lettre par laquelle elle confirme étudier une éventuelle participation pour un montant de 150 millions d'euros à la proposition de renforcement des fonds propres de EP Global Commerce a.s, société tchèque contrôlée par Daniel Kretinsky.Cet apport de 150 millions s'ajouterait aux 750 millions que le milliardaire tchèque souhaite injecter dans le capital du groupe.Plus tôt, le distributeur en difficulté a indiqué avoir reçu une lettre d'intention préliminaire des hommes d'affaires, Xavier Niel , Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari.Cette lettre est relative à une proposition de renforcement des fonds propres de Casino Guichard Perrachon jusqu'à un montant de 1,1 milliard d'euros.200 à 300 millions seraient investis directement par le trio fondateur de Teract, qui a officiellement annoncé le 8 juin dernier son retrait des discussions avec le distributeur en vue du rapprochement de leurs activités de distribution en France." Cette proposition serait assortie, dans la mesure du nécessaire, d'une adaptation de la dette existante de Casino à ses capacités et à la préservation de son potentiel de croissance ", a précisé le groupe.Ce dernier ajoute qu'à ce stade, il ne s'agit pas d'une offre ferme mais d'une manifestation d'intérêt préliminaire qui pourrait ne pas aboutir. Le groupe " étudiera cette manifestation d'intérêt et tiendra le marché informé en cas de nouvel élément matériel ". Xavier Niel , Moez-Alexandre Zouari et Matthieu Pigasse sont donc en concurrence avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, actionnaire à hauteur de 10% de Casino.Avec ce dernier, Auchan serait également prêt à discuter d'un projet industriel uniquement dans le cas où son opération aura réussi, indiquait récemment le journal Les Echos.