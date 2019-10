Le banquier star Matthieu Pigasse quitte Lazard

(Actualisé avec communiqué de Lazard, précisions)

par Gwénaëlle Barzic

PARIS, 20 octobre (Reuters) - Le banquier star français Matthieu Pigasse a annoncé dimanche son départ de Lazard après 17 années passées dans la prestigieuse banque d’affaires, officialisant une rumeur qui agitait le secteur bancaire depuis plus d’un mois.

"Après plus de quinze années passionnantes chez Lazard, je ressentais le besoin d'une nouvelle étape, d'un nouveau défi, et j'ai décidé de m'engager dans un projet personnel de nature entrepreneuriale", écrit-il dans un message adressé aux salariés de la banque.

"Je quitte Lazard avec émotion et avec la fierté du travail que nous avons accompli ensemble tout au long de ces années (...)", poursuit-il.

Celui qui aime à se dépeindre comme un banquier "punk", préférant baskets et sweaters au costume trois pièces en vigueur dans la banque d'affaires, a joué un rôle clef dans de nombreuses opérations majeures de fusions-acquisitions et tissé au fil des années des liens étroits avec l'establishment français.

Dans un communiqué, la banque a précisé que le départ de son directeur général adjoint du conseil financier et directeur général de Lazard France serait effectif le 31 décembre.

Elle ajoute que son nouvel état-major en France sera dévoilé sous peu.

Le départ de Matthieu Pigasse était pressenti ces derniers temps. Et le recrutement de deux autres banquiers de Lazard, Nicolas Constant et Pierre Pasqual, par des sociétés américaines avaient alimenté les spéculations sur son possible départ, déclaraient récemment des sources à Reuters.

Il a eu lui-même des discussions avec un petit nombre de boutiques américaines de M&A, avaient dit des sources à Reuters.

ROCK ET MÉDIAS

"J'admire et je respecte Matthieu Pigasse pour tout ce qu'il a fait pour nos clients et pour notre franchise. Grâce à sa passion, son intensité et sa engagement pour l'excellence, Lazard a réuni une équipe de banquiers extrêmement talentueux et construit la meilleure banque d'investissement mondial en France", commente le PDG de Lazard, Kenneth Jacobs, dans un communiqué.

Lazard s'est classé au troisième trimestre à la neuvième place du M&A européen derrière Barclays, UBS et Deutsche Bank , selon des données Refinitiv.

"Matthieu, ajoute Kenneth Jacobs, a malheureusement décidé de démissionner. Je veux le remercier pour sa contribution et lui souhaiter plein succès au moment où il se tourne vers sa nouvelle initiative entrepreneuriale."

Agé de 51 ans, Matthieu Pigasse, ancien élève de l'ENA passé par la direction du Trésor, avait été nommé en mai responsable mondial de la banque d’investissement et directeur général adjoint du conseil financier du groupe, qu'il avait rejoint en 2002.

Il est parallèlement, et à titre privé, à la tête d'un groupe de presse, les Nouvelles éditions indépendantes, qui contrôle notamment Les Inrockuptibles et Radio Nova.

Il a également participé à la reprise du quotidien Le Monde en 2010 avec Xavier Niel et Pierre Bergé via sa holding Le Nouveau Monde, dont il a cédé 49% au groupe de l'industriel tchèque Daniel Kretinsky.

Matthieu Pigasse, qui préside aussi le festival de musique des Eurockéennes de Belfort, s'est également associé avec Pierre-Antoine Capton et Xavier Niel pour créer Mediawan, une plateforme de contenus audiovisuels.

TENSIONS

Dans son message, Matthieu Pigasse ne donne aucune précision sur la nature de son projet qui, indique-t-on de source proche du sujet, devrait être annoncé d'ici quelques semaines.

Né en mai 1968 à Clichy, il a suivi le parcours classique de l'élite française : "Sciences-Po", ENA puis ministère de l'Economie où il a travaillé aux côtés de Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Il a été recruté à Lazard en 2002.

Sa trajectoire n'est pas sans rappeler celui d'un autre ambitieux, Emmanuel Macron, qui a lui choisi de faire ses armes à la banque rivale Rothschild, avant de conquérir l'Elysée.

Dans le communiqué annonçant la réorganisation en mai dernier, Kenneth Jacobs soulignait le "rôle central" joué par Matthieu Pigasse dans le succès de Lazard, en particulier en France.

Dans ses nouvelles fonctions, ajoutait le communiqué, Matthieu Pigasse pourrait épauler le nouveau numéro un du conseil financier Peter Orszag. Mais selon plusieurs sources, la nouvelle répartition des postes a heurté Matthieu Pigasse, qui dirigeait le M&A depuis 2015, l'incitant à envisager de nouveaux horizons.

Son style non-conventionnel et sa façon de conclure des deals jugée par certains agressive ont parfois irrité des dirigeants d'entreprise mais aussi des collègues, pour certains amers que le Français attire sur lui toute la lumière.

"Matthieu, soit vous l’aimez soit vous le détestez mais il a une très bonne relation avec certains PDG qui aiment travailler avec un banquier différent des habituels trois-pièces gris", explique un ancien banquier.

Des tensions sont également apparues avec son co-actionnaire du Monde, le fondateur d'Iliad Xavier Niel, dont Lazard est de longue date la banque conseil, au sujet de la gouvernance du quotidien après la cession surprise par le banquier français d'une partie de sa participation dans le journal au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.

