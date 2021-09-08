Connexion
E-mail
Mot de passe
Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON
  1. Accueil Zonebourse
  2. Informations
  3. Accueil
  4. Toute l'actualité

Les Barons de la Bourse
Toute l'infoNos articlesSociétésMarchésEconomie & ForexMat. PremièresTauxBarons de la boursePro. de la financeAgendaSecteurs 
AccueilToute l'actualitéLes news les plus luesBiographies des Barons

Xavier Niel

Nationalité : Française
Date de naissance : 25/08/1967
Biographie : Principal dirigeant et actionnaire d'Iliad, la société mère du fournisseur d'accès Internet Free, Xa...

Offre sur Iliad : Xavier Niel détient à date 84,13% du capital d'Iliad

08/09/2021 | 19:27
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

8 septembre (Reuters) - Iliad SA:

* OFFRE SUR ILIAD : XAVIER NIEL DÉTIENT À DATE 84,13% DU CAPITAL D'ILIAD

* LE TOTAL DES ACTIONS DÉTENUES OU AYANT VOCATION À ÊTRE DÉTENUES PAR HOLDCO II ATTEINT 84,13% DU CAPITAL

* COMME INDIQUÉ PRÉCÉDEMMENT, SI À L'ISSUE DE L'OFFRE, LE NOMBRE D'ACTIONS NON PRÉSENTÉES À L'OFFRE NE REPRÉSENTE PAS PLUS DE 10% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE D'ILIAD, HOLDCO II DEMANDERA À L'AMF LA MISE EN UVRE D'UNE PROCÉDURE DE RETRAIT OBLIGATOIRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Actualités les plus lues
 
02/09VINCENT BOLLORÉ : Bernard Arnault fragilise Arnaud Lagardère
AO
01/09ARNAUD LAGARDÈRE : Arnault se retire de la holding personnelle d'Arnaud Lagardère
RE
05/09JEAN-BERNARD LÉVY : EDF doit accélérer ses projets nucléaires et renouvelables - Lévy
RE
07/09BERNARD ARNAULT : Alexandre Arnault et Nicolas Bazire quittent le conseil d'administration
RE
02/09BERNARD ARNAULT : la famille Arnault cède ses parts de Lagardère Capital
AO
05/09ARNAUD LAGARDÈRE : Lagardère réfute tout divorce avec Bernard Arnault
RE
02/09RICHARD BRANSON : Le vaisseau spatial de Virgin Galactic cloué au sol par la FAA américaine
RE
Dernières actualités sur Xavier Niel
 
19:27XAVIER NIEL : Xavier Niel détient à date 84,13% du capital d'Iliad
RE
03/09ILIAD : la société HoldCo II dépasse les 25% du capital
CF
31/08TRANSACTIONS D’INITIÉS : un été plutôt calme
31/08Xavier Niel fait saliver la Bourse avec Salt - Market Blog
DJ
27/08Salt a franchi le demi-milliard de recettes au premier semestre
AW
26/08ILIAD : Le CA recommande d'apporter les actions à l'offre
RE
26/08BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
RE

Les Barons populaires
 