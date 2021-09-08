8 septembre (Reuters) - Iliad SA:
* OFFRE SUR ILIAD : XAVIER NIEL DÉTIENT À DATE 84,13% DU
CAPITAL
D'ILIAD
* LE TOTAL DES ACTIONS DÉTENUES OU AYANT VOCATION À ÊTRE
DÉTENUES
PAR HOLDCO II ATTEINT 84,13% DU CAPITAL
* COMME INDIQUÉ PRÉCÉDEMMENT, SI À L'ISSUE DE L'OFFRE, LE
NOMBRE
D'ACTIONS NON PRÉSENTÉES À L'OFFRE NE REPRÉSENTE PAS PLUS DE 10%
DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE D'ILIAD, HOLDCO II DEMANDERA À
L'AMF LA MISE EN UVRE D'UNE PROCÉDURE DE RETRAIT OBLIGATOIRE
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Gdansk)