8 septembre (Reuters) - Iliad SA:

* OFFRE SUR ILIAD : XAVIER NIEL DÉTIENT À DATE 84,13% DU CAPITAL D'ILIAD

* LE TOTAL DES ACTIONS DÉTENUES OU AYANT VOCATION À ÊTRE DÉTENUES PAR HOLDCO II ATTEINT 84,13% DU CAPITAL

* COMME INDIQUÉ PRÉCÉDEMMENT, SI À L'ISSUE DE L'OFFRE, LE NOMBRE D'ACTIONS NON PRÉSENTÉES À L'OFFRE NE REPRÉSENTE PAS PLUS DE 10% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE D'ILIAD, HOLDCO II DEMANDERA À L'AMF LA MISE EN ŒUVRE D'UNE PROCÉDURE DE RETRAIT OBLIGATOIRE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)