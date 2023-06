Teract se retire des négociations avec Casino ; le trio Niel-Pigasse-Zouari toujours en embuscade

Casino cède 0,45% à 5,52 euros tandis que Rallye, sa maison-mère, décroche de 2,60% à 0,75 euro. D'après des informations révélées par "La Lettre A" ce jeudi, la coopérative agricole InVivo, actionnaire majoritaire de Teract, se retire de la partie. Casino et Teract étaient depuis le mois de mars en pourparlers exclusifs en vue du rapprochement de leurs activités de distribution en France. Cette période d'exclusivité arrivant à échéance le 8 juin, Teract a fait savoir qu'il publierait un communiqué dans la soirée.Dans ce contexte nouveau, le trio fondateur de Teract, Xavier Niel , Moez-Alexandre Zouari et Matthieu Pigasse, ne semble pas avoir dit son dernier mot et se lance dans un nouveau projet de reprise ambitieux.Les trois s'extirpent donc du projet Teract, dont ils restent actionnaires, et fondent, selon BFM Business, un véhicule véhicule dans lequel ils vont investir au départ "200 à 300 millions d'euros".D'après la même source, , ils comptent s'appuyer sur le soutien de créanciers avec comme l'objectif de lever plus d'un milliard d'euros.Une manière de rivaliser avec l'offre de Daniel Kretinsky, qui met sur la table un milliard d'euros.En France, Casino, qui est étranglé par sa dette, représente quelque 55 000 emplois. Le distributeur a annoncé fin mai l'ouverture d'une procédure de conciliation.