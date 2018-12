UPDATE3: Iliad lance la Freebox Delta et confirme son objectif de flux de trésorerie 2020

(Actualisation: déclarations du fondateur d'Iliad, Xavier Niel, au sujet de l'objectif d'un solde Ebitda moins investissements d'un milliard d'euros à partir de 2020 en France)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Iliad a présenté mardi son nouveau décodeur, baptisé Freebox Delta, sur lequel l'opérateur télécoms compte pour atteindre ses objectifs.

En marge de la présentation, le fondateur et vice-président d'Iliad, Xavier Niel a confirmé une partie des objectifs de moyen terme du groupe. "L'objectif d'un solde Ebitda moins investissements d'un milliard d'euros à partir de 2020 en France sera bien atteint, et pourrait même être dépassé", a-t-il déclaré.

L'enthousiasme était aussi palpable que le soulagement dans les rangs des dirigeants d'Iliad présents au siège de la société mardi matin pour cet événement. Car la Freebox Delta, qui a nécessité "500.000 heures de R&D" selon Thomas Reynaud, directeur général du groupe, doit permettre à la maison mère de Free de repartir à la conquête d'abonnés. Elle est commercialisée à compter de ce mardi.

A la pointe de la technologie et conçue par le designer anglais Jasper Morrison, ce nouvel équipement donnera accès à la fibre optique 10 Gb, intègre un disque dur d'une capacité de stockage de 1 To et l'assistant vocal d'Amazon, Alexa. Il agrège également les technologies DSL et 4G pour les Français n'ayant pas encore accès à la fibre. C'est aussi une enceinte connectée, développée avec le spécialiste français du son Devialet.

Grâce à la Freebox Delta, les abonnés à l'offre fixe de Free auront accès sans surcoût à un millier de titres de presse en illimité ainsi qu'à Netflix, avec une qualité d'image 4K HDR.

Avec la Freebox Delta, Iliad se lance dans la domotique, son nouvel équipement embarquant un système d'alarme et une caméra de surveillance infrarouge.

Le prix de l'abonnement a été fixé à 49,99 euros par mois, alors qu'Iliad évalue le prix total des services fournis à 100 euros mensuels. Les frais de migration seront offerts aux anciens clients équipés de la Freebox Revolution, lancée en 2010.

Le décodeur sera vendu au prix de 480 euros, a précisé Iliad, soit quatre fois moins cher que la valeur totale des équipements qui le composent selon les estimations fournies par le groupe. Le client pourra acheter sa Freebox Delta au comptant ou bien en s'acquittant de 10 euros par mois pendant quatre ans.

"Cette Freebox Delta est bien le relais de croissance espéré par le groupe, en parallèle du déploiement de notre offre dans le mobile en Italie" a déclaré Thomas Reynaud à l'agence Agefi-Dow Jones.

Soutenue par la présentation du groupe, l'action Iliad s'adjugeait 5% à 127,10 euros mardi vers 14h30 à la Bourse de Paris.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV - LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire