URW: Amiral Gestion soutient le plan Refocus du consortium d'investisseurs activistes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Amiral Gestion a annoncé lundi détenir 0,54% du capital de la foncière Unibail-Rodamco-Westfield et soutenir le plan "Refocus not Reset" du consortium d'investisseurs activistes emmenés par Léon Bressler, ancien PDG d'Unibail, et Xavier Niel, le fondateur d'Iliad.

La société de gestion a indiqué à ce titre qu'elle voterait lors de l'assemblée générale du 10 novembre pour la nomination de Léon Bressler, Susana Gallardo et Xavier Niel au conseil de surveillance. De plus, elle votera contre l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros voulue par les dirigeants de l'entreprise.

Du point de vue d'Amiral Gestion, "la situation financière saine de la société, aussi bien en termes de solvabilité que de liquidité, ne justifie aucunement l'émission de nouvelles actions en pleine crise sanitaire avec une décote massive sur l'actif net".

October 26, 2020 12:29 ET (16:29 GMT)