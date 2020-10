URW: Les actionnaires Léon Bressler et Xavier Niel contestent la stratégie de la foncière

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Un groupement d'investisseurs menés par l'ancien PDG d'Unibail-Rodamco-Westfield, Léon Bressler, et Xavier Niel, fondateur d'Iliad, qui détiennent de concert 4,1% du capital de l'exploitant de centres commerciaux, ont annoncé jeudi contester la stratégie mise en place par les dirigeants.

"Un consortium d'investisseurs de premier plan dans l'immobilier et la tech, qui détiennent une participation de 4,1% dans Unibail-Rodamco-Westfield lance aujourd'hui une action pour s'opposer au projet 'RESET', qui repose pour l'essentiel sur l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros, au lieu de repositionner les activités d'URW sur son coeur de métier : un portefeuille exceptionnel de centres commerciaux prime en Europe", ont annoncé ces investisseurs dans un communiqué.

Ces investisseurs ont ainsi fait part jeudi de leur intention de voter contre la résolution autorisant cette augmentation de capital qui sera proposée au vote de l'assemblée générale (AG) du 10 novembre 2020. Ils appellent tous les actionnaires à en faire de même.

Le consortium a également soumis des résolutions en vue de la prochaine AG pour la nomination de trois nouveaux membres au conseil de surveillance, "afin de renforcer le contrôle nécessaire sur le management et de développer les compétences pour bâtir une stratégie alternative dans le meilleur intérêt d'URW et de toutes ses parties prenantes". Les candidats du consortium au conseil de surveillance d'URW sont Léon Bressler, Xavier Niel et Susana Gallardo.

October 15, 2020 01:57 ET (05:57 GMT)