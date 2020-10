URW: Les actionnaires activistes Bressler et Niel ont désormais plus de 5% du capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le concert formé par l'ancien PDG d'Unibail, Léon Bressler, et Xavier Niel, fondateur d'Iliad, ont annoncé jeudi détenir plus de 5% du capital de l'exploitant de contres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW), dont ils contestent la stratégie.

Une déclaration a été envoyée par ces deux actionnaires à l'Autorité des marchés financiers, qui n'a pas encore publié l'avis devant indiquer avec précision leur taux de participation.

La semaine dernière, Léon Bressler et Xavier Niel, qui revendiquaient alors 4,1% du capital d'URW, ont fait part de leur intention de voter contre la résolution autorisant l'augmentation de capital qui sera proposée au vote de l'assemblée générale du 10 novembre. Ils appellent tous les actionnaires à en faire de même. Ce projet d'augmentation de capital est "inutile" et l'opération risque d'être "destructrice de valeur pour les actionnaires de la société", selon les deux investisseurs contestataires, qui considèrent que le profil de liquidité existant d'URW et son accès continu aux marchés obligataires sont "solides".

Dans un entretien au Figaro publié lundi soir, le président du directoire de URW, Christophe Cuvillier, a fustigé le plan de ces actionnaires activistes, le qualifiant de "dangereux".

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

October 22, 2020