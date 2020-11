URW: l'AG rejette le projet de levée de fonds, Niel et Bressler vont entrer au conseil

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé mardi que ses actionnaires avaient rejeté le projet d'augmentation de capital d'un montant de 3,5 milliards d'euros soutenu par les dirigeants actuels mais contesté par le consortium Refocus d'actionnaires contestataires.

Les actionnaires d'URW ont par ailleurs approuvé la nomination au conseil de surveillance des trois candidats proposés par le consortium Refocus : Léon Bressler, ancien PDG d'Unibail, Xavier Niel, fondateur d'Iliad, et Susana Gallardo.

En raison de la pandémie de Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement français, l'assemblée générale mixte (AGM) d'URW se déroulera mardi hors la présence physique des actionnaires. Ces derniers ont donc été invités à voter par correspondance et le scrutin a été clos lundi à 15h00.

"En application de la réglementation boursière en vigueur, URW se voit contraint d'annoncer les résultats des votes, qui doivent être entérinés par le bureau de l'assemblée générale le 10 novembre", a expliqué le groupe dans un communiqué.

Les investisseurs réunis au sein du consortium Refocus, possédant un peu plus de 5% du capital d'URW et mené par Léon Bressler et Xavier Niel, ont fait part le mois dernier de leur intention de voter contre la résolution autorisant l'augmentation de capital qui a été proposée au vote de l'AGM. Ils appellaient depuis tous les actionnaires à en faire de même.

November 10, 2020 01:27 ET (06:27 GMT)