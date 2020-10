URW: le consortium d'investisseurs activistes REFOCUS ne veut pas prendre le contrôle

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le consortium d'investisseurs REFOCUS, constitué d'investisseurs possédant 5,01% du capital d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW) dont Léon Bressler, ancien PDG d'Unibail, et Xavier Niel, fondateur d'Iliad, ont indiqué vendredi ne pas chercher à prendre le contrôle de l'exploitant de centres commerciaux, dont ils contestent la stratégie.

"Le consortium a fait ses preuves en tant qu'investisseurs proactifs, dotés d'une vision à long terme et axés sur la création de valeur. Il ne cherche pas à prendre le contrôle de la société, mais à promouvoir un plan qui rassemble autour d'un projet créateur de valeur durable pour les actionnaires", ont déclaré vendredi ces investisseurs, cités dans un communiqué.

La semaine dernière, Léon Bressler et Xavier Niel ont fait part de leur intention de voter contre la résolution autorisant l'augmentation de capital qui sera proposée au vote de l'assemblée générale du 10 novembre. Ils appellent tous les actionnaires à en faire de même. Ce projet d'augmentation de capital est "inutile" et l'opération risque d'être "destructrice de valeur pour les actionnaires de la société", selon les deux investisseurs contestataires, qui considèrent que le profil de liquidité existant d'URW et son accès continu aux marchés obligataires sont "solides".

Dans un entretien au Figaro publié lundi soir, le président du directoire de URW, Christophe Cuvillier, a fustigé le plan de ces actionnaires activistes, le qualifiant de "dangereux".

October 23, 2020