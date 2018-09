Xavier Niel a transféré la majorité de ses titres Iliad à une holding

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Via un communiqué de la société "Holdco", Xavier Niel a indiqué mercredi avoir "dans une logique industrielle" réorganisé et simplifié l'ensemble de ses holdings durant ces derniers mois, apportant la majorité de ses titres Iliad à cette nouvelle holding.

Le fondateur du groupe de télécommunications détient ainsi désormais ses titres au travers de Holdco et non plus en propre.

"Cette réorganisation a pour objet notamment de lui permettre de mieux structurer ses projets dans les télécoms", explique le communiqué.

Cette réorganisation s'est accompagnée de la mise en place d'un financement sur Holdco, ayant notamment donné lieu au nantissement de 14,8 millions de titres Iliad détenus par cette entité, "permettant de renforcer sa liquidité, et diversifier ses sources de financement".

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93 ; gbayre@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire