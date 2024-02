Yi Sun occupe le poste de président de Zhefu Holding Group Co., Ltd, président de Zhejiang Gerui Energy Power Technology Co., Ltd et président de Zhejiang Shenlian Environmental Protection Group Co., Ltd. (toutes deux filiales de Zhefu Holding Group Co., Ltd.) et directeur général et directeur exécutif de Zhejiang Jingfeng Environmental Protection Tech Co., Ltd.

