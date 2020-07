Yann Leriche Nationalité : Française Pays de résidence : Non renseigné Biographie : Yann Leriche prendra en juillet la direction générale de Getlink, après la séparation des fonctions ... » Lire la suite Getlink : arrivée du nouveau directeur général 0 02/07/2020 | 07:23 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



était depuis 2017 directeur général de Transdev Amérique du Nord, en charge des activités américaines et canadiennes du groupe. Il était également responsable du développement mondial des activités de véhicules autonomes du groupe Transdev.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Getlink fait part de l'arrivée de Yann Leriche au poste de directeur général, conformément à la décision prise par le conseil d'administration le 30 janvier dernier, Jacques Gounon devenant quant à lui président du conseil d'administration. Yann Leriche était depuis 2017 directeur général de Transdev Amérique du Nord, en charge des activités américaines et canadiennes du groupe. Il était également responsable du développement mondial des activités de véhicules autonomes du groupe Transdev.Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GETLINK SE 0.70% 12.93 -16.63% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Yann Leriche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.