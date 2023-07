Yann Leriche prendra en juillet la direction générale de Getlink, après la séparation des fonctions de président et de directeur général de la société. Jacques Gounon cède son rôle opérationnel mais reste préside du conseil.



Yann Leriche est né en 1973. Il est diplômé de l'École Polytechnique (1997), de l'École des Ponts et Chaussées (1999), du Collège des Ingénieurs (2000) et de l'ESCP-Europe (2006). Il a débuté sa carrière dans le secteur public (infrastructures routières puis transport collectif) avant de travailler chez Bombardier Transport, où il a dirigé les systèmes de transport "Guided Light Transit".



En 2008, direction Transdev pour prendre les rênes de Transamo, la filiale dédiée au conseil et à la gestion de projets. Il est ensuite nommé PDG de la filiale allemande Transdev SZ, puis directeur adjoint des activités de transit en Amérique du Nord en 2012. En 2014, il devient directeur de la performance groupe et membre du Comité exécutif.



Il est depuis 2017, directeur général de Transdev Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), une division forte de 17 000 employés, qui réalise un chiffre d'affaires de 1,4 Md$. Il est également responsable du développement mondial des activités de véhicules autonomes du groupe Transdev.



Yann Leriche est co-auteur du livre Piloter le véhicule autonome - au service de la ville, paru en 2019.

Principales sociétés GETLINK SE Chief Executive Officer Eurotunnel Holding SAS Chairman