UBISOFT plus optimiste à la marge sur sa performance opérationnelle annuelle

Ubisoft a légèrement relevé sa prévision moyenne de résultat opérationnel ajusté pour l’exercice 2020/2021. L’éditeur de jeux vidéo vise désormais un résultat opérationnel ajusté compris entre 450 et 500 millions d’euros, soit 475 millions d’euros en moyenne, contre de 420 à 520 millions auparavant, soit 470 millions d’euros en moyenne. Le net bookings, l'équivalent des revenus, est, lui anticipé entre 2,22 et 2,28 milliard d’euros contre de 2,2 à 2,35 milliards d’euros auparavant.Le net bookings du troisième trimestre, clos fin décembre, s'élève à 1 milliard d'euros, supérieur à l'objectif de 860 à 960 millions d'euros, et en hausse de 119,7% (+125,5 % à taux de change constants). Les investissements récurrents des joueurs ou PRI (ventes d'items, DLC/Season Pass, abonnements, publicités) ont atteint 218,2 millions d'euros contre 163,6 millions d'euros, un an plus tôt. Yves Guillemot , Président Directeur Général, a déclaré "Notre stratégie continue de porter ses fruits. Nous avons réalisé, de loin, le plus gros trimestre de l'histoire d'Ubisoft grâce à la qualité de nos lancements et à la profondeur de notre catalogue ". Yves Guillemot a ajouté : "Dans un contexte d'engagement de plus en plus prononcé des joueurs et de tendances très porteuses de l'industrie, Ubisoft continue d'évoluer vers une récurrence grandissante de ses revenus. Notre back-catalogue, à forte rentabilité, est ainsi amené à représenter une part toujours plus importante de notre activité."