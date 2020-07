Yves Guillemot Nationalité : française Age : 59 Principales sociétés : Ubisoft Entertainment SA - Lagardère SCA - Guillemot Corporation S.A. Biographie : Yves Guillemot est le co-fondateur de la société d'édition de jeux vidéo, Ubisoft, avec ses frères C... » Lire la suite UBISOFT : plusieurs départs importants 0 13/07/2020 | 08:39 Envoyer par e-mail :

Dimanche, Ubisoft a annoncé des changements importants au niveau de sa direction. Ces changements font partie intégrante du travail global mené par la société pour améliorer et renforcer sa culture d'entreprise. Les départs annoncés aujourd'hui font suite à un examen rigoureux que la société a mené en réponse aux récentes allégations et accusations de mauvaise conduite et de comportements inappropriés.

Serge Hascoët a choisi de démissionner de son poste de Chief Creative Officer, avec effet immédiat. Ce rôle sera assumé dans l'intérim par Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft. Au cours de cette période, il supervisera personnellement une refonte complète du mode de collaboration des équipes créatives.

Yannis Mallat, dirigeant des studios canadiens d'Ubisoft, quitte ses fonctions et la Société avec effet immédiat. Les récentes allégations apparues au Canada à l'encontre de nombreux salariés ne lui permettent pas de continuer à assurer ses responsabilités.

Par ailleurs, Ubisoft va nommer un nouveau responsable monde des ressources humaines, en remplacement de Cécile Cornet, qui a décidé de démissionner de ce poste et ce dans l'intérêt de l'unité du groupe.

"Ubisoft n'a pas été en mesure de garantir à ses collaborateurs un environnement de travail sûr et inclusif. Ce n'est pas acceptable. Tout comportement toxique est en opposition totale avec les valeurs avec lesquelles je n'ai jamais transigé et avec lesquelles je ne transigerai pas. Je suis plus que jamais déterminé à mettre en œuvre des changements profonds afin d'améliorer et renforcer notre culture d'entreprise" déclare Yves Guillemot, CEO d'Ubisoft.