Ubisoft abaisse drastiquement ses prévisions pour 2019-20, décale son calendrier de jeux

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a fortement abaissé jeudi ses objectifs financiers tout en décalant son calendrier de lancement de jeux pour l'exercice 2019-20, le groupe communiquant par ailleurs ses premiers objectifs pour l'exercice 2020-21.

Le groupe s'attend désormais pour l'exercice 2019-20 à un "net bookings" d'environ 1,45 milliard d'euros et à un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 20 millions d'euros et 50 millions d'euros, loin des objectifs d'un "net bookings" d'environ 2,19 milliards d'euros et d'un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 480 millions d'euros communiqués précédemment.

Ces ajustements sont la conséquence d'une part "de la forte révision à la baisse des revenus attendus du jeu "Ghost Recon Breakpoint", et dans une moindre mesure de ceux de "The Division 2" et d'autre part "de la décision d'accroître la durée de développement de Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch_Dogs Legion, qui sortiront désormais sur l'exercice 2020-21", a expliqué l'entreprise.

"Nous n'avons pas su capitaliser sur le potentiel de nos deux derniers lancements AAA", a déclaré Yves Guillemot, le président directeur général d'Ubisoft, cité dans un communiqué. "Concernant Ghost Recon Breakpoint, alors que de l'E3 à la Gamescom en passant par les previews et nos derniers playtests internes la qualité du jeu semblait se confirmer, la réception critique et les ventes sur les premières semaines ont été très décevantes", a ajouté le dirigeant.

Alors que l'exercice en cours s'annonce bien plus difficile que prévu, la société souligne pour le prochain exercice 2020-21 que son calendrier de sorties sera "très fourni" avec 5 jeux AAA sur l'exercice, dont Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch_Dogs Legion. Ubisoft attend ainsi un "net" bookings d'environ 2,6 milliards d'euros et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ 600 millions d'euros sur 2020-21.

Initialement prévu sur l'exercice 2019-20, les lancement de Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch_Dogs Legion ont été décalés sur l'exercice 2020-21 "afin de donner plus de temps de développement aux équipes", a expliqué Yves Guillemot.

"Ces jeux ont une identité forte et un potentiel élevé [mais] nous souhaitons nous assurer que les innovations que nous apportons seront parfaitement implémentées pour une expérience optimale", a précisé le PDG de l'entreprise.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS D'UBISOFT :

https://www.ubisoft.com/fr-FR/groupe/espace_investisseurs/resultats_et_chiffre_d_affaires.aspx

