Ubisoft publie une perte nette en 2019-2020, ajuste ses objectifs en raison du Covid-19

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a ajusté jeudi ses projections pour son exercice 2020-2021 en raison des incertitudes dues à la crise sanitaire, après avoir publié une perte nette au titre de l'exercice écoulé.

Pour l'exercice 2019-2020, clos fin mars, le groupe a enregistré une perte nette de 125,6 millions d'euros, contre un bénéfice net de 100 millions d'euros un an plus tôt, en données IFRS. Cette perte résulte de la comptabilisation d'une dépréciation de goodwill de 100,8 millions d'euros, a précisé Ubisoft dans un communiqué.

Sur la période, l'inventeur des Lapins Crétins a réalisé un résultat opérationnel non IFRS de 34,2 millions d'euros, contre 446 millions d'euros un an auparavant. A ce niveau, il correspond à 2,2% du "net bookings", c'est-à-dire des ventes nettes excluant certains revenus différés, ressorti à 1,53 milliard d'euros, en baisse de 24,4%. Un an plus tôt, la marge opérationnelle s'établissait à 22%.

Ubisoft a par ailleurs fait état d'une consommation nette de trésorerie de 86,4 millions d'euros en 2019-2020 contre un flux de trésorerie positif de 384,7 millions d'euros à fin mars 2019.

Ubisoft avait confirmé en février dernier viser un "net bookings" de 1,45 milliard d'euros et un résultat opérationnel compris entre 20 et 50 millions d'euros. Selon FactSet, les analystes s'attendaient à un net bookings de 1,47 milliard d'euros et à un résultat opérationnel de 46 millions d'euros pour l'exercice écoulé.

Concernant l'exercice 2020-2021 qui vient de débuter, les dirigeants d'Ubisoft se veulent prudents malgré un net bookings attendu en hausse au premier trimestre, aux alentours de 335 millions d'euros contre 314,2 millions d'euros au premier trimestre 2019-2020.

"De nombreuses incertitudes sont en effet apparues. La transition vers le travail à domicile a eu des répercussions à court terme sur notre production, pour l'instant limitées à quelques semaines. Les prochains mois nous en diront plus sur notre capacité à tenir notre calendrier de lancements", a prévenu Yves Guillemot, le président-directeur général d'Ubisoft.

Le groupe a en conséquence ajusté ses objectifs pour l'exercice qui s'achèvera en mars 2021. Il table sur un net bookings compris entre 2,35 et 2,65 milliards d'euros, contre un objectif précédent de 2,60 milliards d'euros. Le résultat opérationnel non IFRS est attendu entre 400 et 600 millions d'euros, à comparer à un objectif précédent de 600 millions d'euros.

Le bas de la fourchette des objectifs "reflète notamment la décision éventuelle de décaler un AAA sur 2021-2022 si cela devait assurer la maximisation du potentiel long terme de notre line-up", a précisé Yves Guillemot.

Ubisoft prévoyait jusqu'à présent de lancer cinq jeux "AAA", à fort potentiel, au cours de l'exercice 2020-2021.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

