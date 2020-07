Yves Perrier Age : 64 Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : Crédit Agricole S.A. - Amundi SA Biographie : Yves Perrier is a French businessperson who has been at the head of 8 different companies. Currently » Lire la suite Amundi publie un résultat au T2 en recul de 9,5% mais supérieur aux attentes 0 31/07/2020 | 07:04 Envoyer par e-mail :

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Amundi a publié vendredi un résultat net ajusté de 233 millions d'euros, en baisse de 9,5% par rapport aux 258 millions d'euros du deuxième trimestre 2019, mais supérieur aux attentes. Le consensus d'analystes Factset tablait sur un résultat net ajusté de 226 millions d'euros pour le trimestre. Ses revenus baissent de 7,3% pendant la période, à 625 millions d'euros, un niveau légèrement inférieur au consensus qui anticipait 633 millions d'euros. Les charges ont, pour leur part, baissé de 7,8% à 318 millions d'euros, un niveau bien en dessous des 339 millions de charges anticipé par le consensus. La société affiche 1.592 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2020, en progression de 7% sur un an et de 4% par rapport à fin mars 2020. Sa collecte nette totale au deuxième trimestre reste négative, à -800 millions d'euros. Les produits de moyen et long terme affichent une collecte positive de 3,5 milliards d'euros compensant presque la décollecte en produits monétaires (-4,3 milliards d'euros). La société présente un coefficient d'exploitation de 50,9%, en amélioration de -0,3 points par rapport au deuxième trimestre 2020. Au premier semestre, le résultat net ajusté d'Amundi s'est inscrit à 429 millions d'euros, en baisse de 13,1% par rapport au premier semestre 2019. "Nous avons vécu un contexte de marché très spécifique. Les marchés ont chuté jusqu'au 10 mars, suivi d'une détente grâce à l'action des banques centrales. Même avec cette reprise, les niveaux restent très inférieurs à nos projections", a commenté Yves Perrier, le directeur général d'Amundi. Mais, selon le responsable, "corrigés des marchés, nos revenus présenteraient un niveau comparable ceux de l'année dernière". A titre d'exemple, une baisse moyenne des marchés d'actions de 15% entraîne une baisse trimestrielle des revenus d'environ 30 millions d'euros pour la société. Le groupe a par ailleurs signé le renouvellement de son accord de partenariat avec la Société Générale pour cinq ans. De plus, l'accord d'acquisition définitif de Sabadel a été signé à la fin juin pour 450 millions d'euros, correspondant à 13 fois les revenus de l'espagnol, hors synergies. Les paramètres de cette acquisition se révèlent "mieux que conformes" à ce qui était prévu, précise Yves Perrier, car les synergies "ont été réévaluées", précise le directeur général. Concernant le versement d'un éventuel dividende, Yves Perrier a déclaré : "dans le groupe, nous examinons comment nous devons interpréter la position de la BCE (Banque centrale européenne). Nous prendrons une décision qui sera dans la lignée de celle du groupe. Dans le cas de non-distribution de dividende, nous pouvons nous livrer à des acquisitions créatrices de valeur ou rendre [plus tard] cet excès de liquidité aux actionnaires". -Franck Joselin, L'Agefi. ed: ECH L'Agefi est propriétaire de l'agence Agefi-Dow Jones Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMUNDI -1.36% 65.05 -5.65%