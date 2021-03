Guillaume Faury et Ramon Fernandez rejoindront le conseil d'administration d'Axa

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa a annoncé lundi qu'il soumettrait à l'approbation de sa prochaine assemblée générale les nominations de Guillaume Faury et Ramon Fernandez en tant qu'administrateurs.

Guillaume Faury remplacera Elaine Sarsynski dont le mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra le 29 avril prochain, a précisé Axa dans un communiqué.

Guillaume Faury est président exécutif d'Airbus, après avoir dirigé la R&D de PSA.

Ramon Fernandez est directeur général délégué d'Orange en charge des finances, de la performance et du développement. Il a également été directeur général du Trésor et représentant de l'Etat aux conseils d'administration de GDF Suez et de CNP Assurances.

March 01, 2021 07:26 ET (12:26 GMT)