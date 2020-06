PRESSE: Airbus exclut des baisses de cadence de production dans l'immédiat - Faury

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aéronautique européen Airbus n'a pas de raison d'abaisser davantage les cadences de production d'avions commerciaux dans l'immédiat, a déclaré son président exécutif, Guillaume Faury à l'AFP mardi soir.

En raison des conséquences de la pandémie de coronavirus, le groupe aéronautique a été contraint en avril de réduire d'un tiers ses cadences de production d'avions commerciaux, passant notamment de 60 à 40 appareils par mois en moyenne pour la famille A320.

"J'avais indiqué qu'au mois de juin on était éventuellement en situation de faire d'autres ajustements. On a à peu près la même situation et on n'a pas de raison de changer en juin ce qu'on avait annoncé en avril", a déclaré Guillaume Faury à l'AFP.

Si le scénario d'une reprise du trafic domestique puis, dans la deuxième partie de l'année, du trafic international, se confirme, "on n'aura pas de raison de changer beaucoup de cadences de production", a-t-il également affirmé.

A la Bourse de Paris, le titre Airbus gagne 2,7% à 77,65 euros. Oddo BHF considère que les déclarations de Guillaume Faury constituent "un commentaire rassurant".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

