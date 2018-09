Fonds / OPCVM



Le 31 août, le groupe Primonial a finalisé, pour le compte d'investisseurs institutionnels, l'acquisition à hauteur de 50% d'un portefeuille d'immobilier de santé en Allemagne, détenu par Medical Properties Trust (REIts). Cette acquisition, annoncée le 7 juin dernier, s'inscrit dans la stratégie de développement de la plateforme immobilière européenne du groupe Primonial à travers la création d'un fonds géré. Le portefeuille d'immobilier de santé – l'un des plus importants d'Allemagne – représente une valeur totale évaluée à plus d'1,635 Md d'euros. Il est constitué de 71 actifs, quasi exclusivement des cliniques privées de soins de réhabilitation et de réadaptation (Rehabilitationskliniken), totalisant plus de 13 200 lits et répartis dans 13 Länder. L'ensemble des actifs est loué au Groupe MEDIAN Kliniken, leader du marché privé de la clinique de soins de réhabilitation et de réadaptation en Allemagne, dans le cadre de trois master leases « triple net » ayant des durées fermes longues et dont l'échéance moyenne est au-delà de 24 ans. Laurent Fléchet, Directeur Général Délégué du groupe Primonial, en charge de l'activité immobilière déclare : « Je suis très heureux de la finalisation de cette opération avec notre partenaire Medical Properties Trust. Cette acquisition représente une étape importante dans la stratégie d'internationalisation du groupe Primonial et illustre notre volonté d'accélérer notre développement. Nos actifs sous gestion dans le secteur de la santé représentent désormais 5,2Mds d'euros dont plus de la moitié en Allemagne. En accentuant notre présence dans ce pays, nous consolidons notre position sur le plus grand marché de la santé en Europe. Un marché aux fondamentaux solides et aux perspectives de croissance favorables. » Dans cette opération, le Groupe Primonial a été accompagné par Clearwater International et conseillé par les équipes française, allemande et luxembourgeoise de Clifford Chance et Arendt dans le cadre de la due diligence légale, juridique et fiscale, Ernst & Young Allemagne dans le cadre de la due diligence comptable, JLL Allemagne dans le cadre de la due diligence technique et immotISS care dans le cadre de la due diligence opérationnelle. À propos de MEDICAL PROPERTIES TRUST Medical Properties Trust, Inc. (MPT) est une société de placements immobiliers (real estate investment trust ou REIT) indépendante, dont l'objet est de capitaliser sur l'évolution des tendances dans les prestations de soins de santé, en acquérant et en développant des établissements de soins à bail net.

Le modèle de financement de MPT facilite les acquisitions et recapitalisations en permettant aux hôpitaux et autres établissements de santé de dégager de la valeur de leurs actifs immobiliers pour financer des travaux de modernisation des installations, des mises à niveau technologiques et autres investissements d’exploitation. Ces établissements comprennent des structures de soins, des centres de rééducation, des unités de soins de longue durée et autres établissements médicaux et chirurgicaux. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.medicalpropertiestrust.com. À propos du groupe PRIMONIAL Le groupe PRIMONIAL, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine, sélectionne, assemble et propose des solutions complètes destinées aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Il s’appuie sur de nombreux spécialistes en matière d’immobilier direct et collectif, d’assurance vie et de capitalisation, d’ingénierie patrimoniale et de gestion d’actifs.

www.primonial.com Chiffres clés du groupe PRIMONIAL au 31.12.2017 :

Collecte brute 2017 : 5,511 milliards d'euros

Encours : 23,44 milliards d’actifs gérés ou conseillés

Effectifs : 660 collaborateurs Contacts Presse PRIMONIAL

