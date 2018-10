Fonds / OPCVM



Nomination de Hanane Carmoun au poste de directrice du développement commercial et marketing RJAMI 0 0 04/10/2018 | 19:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Raymond James Asset Management International a le plaisir d’annoncer la nomination de Hanane Carmoun au poste de directrice du développement commercial et marketing. Précédemment en charge du développement commercial et marketing au sein de la société de gestion Sanso IS, Hanane possède plus de 15 années d’expérience dans le secteur de la finance auprès d’une clientèle d’institutionnels et de la distribution.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la stratégie commerciale pour porter les nouvelles ambitions stratégiques de croissance du groupe. Emmanuel Laussinotte, président de RJAMI déclare : « Nous accueillons Hanane Carmoun avec beaucoup d’enthousiasme, alors que la société traverse une des périodes clé de son développement, avec le lancement de nouvelles solutions d’investissement pour nos clients. Hanane va nous apporter toute son expérience commerciale et marketing dans cette nouvelle étape pour RJAMI ». Hanane Carmoun complète : « Je suis très heureuse de rejoindre les équipes de RJAMI et de participer à la mise en œuvre de cette nouvelle dynamique de croissance. Je n’ai aucun doute quant à notre capacité à faire de RJAMI un acteur clé de l’Asset Management, notamment grâce à des produits existants performants et au lancement prochainement d’une nouvelle Sicav luxembourgeoise regroupant les meilleures expertises du Groupe Raymond James Financial ». A propos de Raymond James Asset Management International : Société de gestion présente en France depuis 1995, agréée par l’AMF et membre de l’AFG, Raymond James Asset Management International s’appuie sur la compétence reconnue de ses équipes françaises et sur son actionnaire de référence de premier ordre, le groupe Raymond James Financial (NYSE: RJF) créé en 1962 en Floride et coté depuis 1983 sur le New York Stock Exchange. Plus d’informations sur le Groupe sur www.raymondjames.com.

La clientèle de Raymond James Asset Management International étant principalement institutionnelle et européenne, y compris dans son activité d’épargne salariale, la présence de Raymond James Financial (7 700 conseillers en placements et plus de 3 000 succursales, au service de +2,5 millions de clients institutionnels et particuliers aux Etats-Unis, au Canada et dans le monde) comme actionnaire de référence est un véritable atout en termes de solidité financière et de gouvernance. Basé à Paris, Raymond James Asset Management International a développé et applique avec succès un processus de gestion original, la « Gestion Thématique Transversale », qui consiste à identifier les dynamiques macro-économiques mondiales et à les exploiter, au sein des portefeuilles, via trois ou quatre grands thèmes d’investissement. Plus d’informations sur www.rjami.com. Contact Presse: Cristina VASILESCU, Head of Marketing & Communication cristina.vasilescu@raymondjames.com

Raymond James Asset Management Intl. - 40 rue La Boétie 75008 Paris, France

©Kiidline 2013 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue



Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.