iM Global Partner annonce aujourd'hui une prise de participation de 45% dansla société de gestion Dynamic Beta investments. Dynamic Beta investments et iM Global Partner ambitionnent de devenir ensemble un acteur majeur de la gestion alternative liquide aux Etats-Unis et sur les marchés internationaux, en développant de nouvelles solutions d'investissement. iM Global Partner, acteur de référence, est une plateforme mondiale d'investissement et de distribution qui investit dans les meilleures sociétés de gestion entrepreneuriales traditionnelles et alternatives, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Elle leur apporte un soutien financier, de distribution et opérationnel afin d'accélérer leur croissance. Basée à New-York, Dynamic Beta investments est une société d'investissement innovante dans la gestion alternative liquide. Ses stratégies d'investissement ont surperformé les indices hedge funds et les fonds comparables sur le long terme. Dynamic Beta investments a pour objectif de délivrer la performance des hedge funds à des frais raisonnables, avec une liquidité quotidienne et une totale transparence. La société propose 3 stratégies de gestion : Equity Hedge : générer un rendement similaire à celui des actions, avec un risque moindre en capitalisant sur le talent et les ressources des hedge funds long/short actions les plus importants de l'industrie.

Managed Futures : une diversification éprouvée, quasiment non corrélée aux actions, ayant pour objectif la protection du capital en période de tensions sur les marchés.

Multi-Asset/Stable Return : une solution pouvant fournir des rendements absolus stables tout au long d'un cycle de marché. Philippe Couvrecelle, Fondateur et Président d’iM Global Partner, déclare : « Dynamic Beta investments a développé un processus d'investissement éprouvé, clairement articulé et axé sur la recherche et l’analyse de facteurs afin d’obtenir des profils risque/rendement exceptionnels avec une liquidité quotidienne et des frais moins élevés que ceux des hedge funds traditionnels. Notre analyse du secteur alternatif liquide a montré que l'expertise de Dynamic Beta investments est unique. Nous souhaitons accompagner Dynamic Beta investments dans sa croissance afin de devenir un acteur majeur de la gestion alternative liquide. » Andrew Beer, directeur associé de Dynamic Beta investments, ajoute : « Depuis 2007, nous avons démontré que nous pouvions offrir les avantages de la diversification que proposent les hedge funds à moindre frais, sans risques de blocage ou de suspension. La nouvelle génération de produits alternatifs liquides doit être capable d'égaler ou de surperformer les hedge funds actuels à moindre frais et sans être liée à un risque de gérant unique. » Mathias Mamou-Mani, directeur associé de Dynamic Beta investments et Responsable de la gestion des risques, souligne : « Les recherches approfondies sur les hedge funds prouvent que la quasi-totalité de leurs rendements avant frais peuvent être capturés par des portefeuilles ajustés dynamiquement. Cela confirme notre conviction sur la réduction des frais pouvant générer un alpha significatif pour nos clients. Nous sommes ravis de travailler avec iM Global Partner afin de proposer nos solutions d'investissement à un plus grand nombre de clients. » Julien Froger, Responsable de la Distribution Européenne d’iM Global Partner, ajoute : « Les institutions financières et gérants de portefeuilles manifestent de plus en plus leur besoin de se diversifier dans des produits alternatifs, même si trop d’entre eux ont sous-performé ou manqué leurs objectifs initiaux. L’ensemble des produits de Dynamic Beta investments nous permet de leur offrir une solution innovante faiblement corrélée aux actions et aux taux, disponible en format UCITS avec une liquidité quotidienne. » RBC Capital Markets était le conseil de Dynamic Beta investments dans le cadre de cette opération.

A propos d’iM Global Partner iM Global Partner est une plateforme multi-boutique, internationale et innovante, qui s'associe à des sociétés de gestion d'actifs uniques et indépendantes au travers de prises de participations, dans le but d'accélérer la croissance de leurs actifs gérés sur les marchés américains et internationaux. iM Global Partner détient déjà des participations minoritaires stratégiques dans quatre gestionnaires d'actifs : Polen Capital, Dolan McEniry Capital Management, Sirios Capital Management et Dynamic Beta investments, dont le montant total d’encours s’élève à 30,4 milliards $ à fin juillet 2018. Les actifs sous gestion d’iM Global Partner représentent 7,6 milliards $, proportionnellement à ses prises de participation. Parmi les actionnaires stratégiques d'iM Global Partner figurent Eurazeo, l'un des leaders européens du private equity, Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs en Europe et Dassault/La Maison, un groupe d'actionnaires privés de référence.

A propos de Dynamic Beta investments Dynamic Beta investments est une société spécialisée dans le conseil en investissements alternatifs basée à New York. Ses principales stratégies alternatives (equity hedge, managed futures et multiasset/stable return) sont conçues pour surperformer les indices hedge funds classiques en visant leur performance hors frais, à travers des instruments liquides comme les trackers et les futures. Dynamic Beta investit également directement dans des hedge funds qui emploient des stratégies illiquides via sa division Beachhead Capital. Dynamic Beta investments a publié de nombreuses recherches sur les hedge funds, la gestion alternative et le smart beta (www.dynamicbeta.com). Contacts presse : Steele & Holt, Paris

