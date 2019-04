Actis Asset Management : Lancement d'un fonds d'actions vertueuses dans leurs émissions de carbone 0 03/04/2019 | 11:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Actis Asset Management annonce le lancement d’un fonds Long/Short, investi dans les actions d’entreprises vertueuses dans leurs émissions de gaz à effets de serre. Impact Carbon Long/Short Equity - FR0013392107 a été lancé le vendredi 29 mars 2019 par Actis Asset Management. Le fonds investi dans des actions cotées en euro, en favorisant les entreprises qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre (GES ou carbone) par euro de chiffre d’affaires. L’équipe de 3 gérants met en œuvre une stratégie long/short sur actions, décorrélée par rapport aux marchés financiers (exposition nette aux actions entre -20% et +20% de l’actif net). La stratégie d’investissement du fonds consiste à mettre en œuvre une stratégie : longue en actions sélectionnées selon trois critères : l’émission de gaz à effet de serre rapportée au chiffre d’affaires, l’analyse financière et l’analyse technique ;

short en contrats financiers à terme. Impact Carbon Long/Short Equity est géré collégialement par l'équipe de gestion d’Actis Asset Management composée de David Letellier (Directeur de la Gestion), Alexandre Ferci et Christophe Gautier. L'équipe d'investissement se concentre sur les actions de toutes tailles de capitalisation en situation de leadership, qui offrent des fondamentaux de qualité, générant du free cash flow, des bilans sains et une gouvernance solide. Alexandre Ferci, gérant du fonds, précise : Notre process d’investissement associe qualité financière et réduction relative des émissions de GES. Notre approche vise à sélectionner les valeurs qui s’inscrivent dans une démarche environnementale vertueuse, dont le business model est résilient et la valorisation attractive au regard des perspectives bénéficiaires. Thierry Dufay, directeur commercial, indique : Il est important pour ACTIS AM de proposer un véhicule d’investissement tel que Impact Carbon Long/Short Equity. Nos investisseurs souhaitent avoir un fonds avec peu de biais directionnel qui, audelà de l’article 173 - VI de la loi de transition énergétique, permette un investissement vertueux par rapport aux générations futures, en cherchant de la performance, sans obligatoirement s’exposer aux marchés financiers. A propos d’ACTIS Asset Management : Le Groupe Actis a été fondé à Paris en 1992. Actis développe des solutions d’ingénierie et de gestion du capital et financier à travers 4 lignes de métier : la gestion privée (gestion de portefeuilles, conseil en investissement), l’asset management (gestion de mandats institutionnels et d’OPCVM), le corporate finance, le conseil en actionnariat salarié. Actis Asset Management, créé en 2006, qui gère 800 millions € d’actifs sous gestion, est la division Asset Management du groupe. ACTIS Asset Management se concentre sur la gestion active à travers : La gestion en performance absolue

L’allocation flexible sur toutes les classes d’actifs

La gestion de fonds et mandats en actions et en obligations zone euro et internationales Pour plus d’informations, veuillez consulter le site d’Actis Asset Management : www.actis-am.fr actis asset management

68, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris

Tél : +33(0)1 53 23 04 30

contact@actis-am.fr http://www.actis-am.fr/ Contact :

Thierry Dufay - Directeur Commercial & Développement

Tél : +33(0)1 53 23 04 38

Port : +33(0)6 43 80 53 59

tdufay@actis-am.fr

©Kiidline 2013 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Actualités de la Société de Gestion 11:37 ACTIS ASSET MANAGEMENT : Lancement d'un fonds d'actions vertueuses dans leurs émissions de.. KI 02/04 Actis AM lance un fonds d'actions vertueuses dans leurs émissions carbone AO Provided by Scoopnest.com



Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.