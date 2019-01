ALTO Invest, spécialiste de l’investissement dans les PME-ETI européennes innovantes, célèbre les 5 ans de NOVA Europe, un OPVCM à liquidité quotidienne dédié aux PME et ETI européennes cotées. 5 ans après son lancement, NOVA Europe est noté 5 étoiles Morningstar et se classe à la 1ère place de sa catégorie (Actions Europe Petites Cap) sur 5 ans, grâce à une politique de gestion à l’échelle européenne et une équipe issue du capital investissement, métier historique d’ALTO Invest. En 2019, ALTO Invest continuera d’appliquer sa méthodologie alors que de nouvelles opportunités émergent après la baisse des petites et moyennes valeurs cotées et que celles-ci bénéficient désormais de ratios de valorisation attractifs face au non-coté.

« Les bonnes performances du fonds sont le résultat d’un travail de terrain à travers l’Europe d’une équipe de 10 professionnels, issus du capital investissement. Notre équipe d’investisseurs expérimentés travaille ensemble depuis plus de 10 ans et rencontre des centaines de PME et ETI cotées chaque année en France, en Allemagne, au Royaume Uni, en Scandinavie, et partout en Europe, pour identifier les leaders de demain. C’est ce qui a construit le succès d’ALTO Invest depuis plus de 15 ans, » explique Guillaume Panié, Président Directeur Général d’ALTO Invest.

Emilie Da Silva, Gérante du FCP NOVA Europe et porte-parole de la gestion ajoute : « La diversification sectorielle et géographique des titres que nous sélectionnons nous permet de gérer le risque et la volatilité inhérents à notre classe d’actifs. En 2018, NOVA Europe a continué de surperformer son indice de référence et nous entendons rester fidèle à notre stratégie d’investissement sélective, d’horizon moyen-terme et fondée sur des rencontres de terrain à travers l’Europe. Dans le contexte actuel et face à des valorisations parfois excessives dans le non-coté, nous pensons que les valeurs moyennes cotées offrent une source de performance attractive dans un horizon d’investissement à 5 ans. Leur baisse en bourse au 2nd semestre 2018 a d’ailleurs fait apparaître des opportunités sur certaines de nos convictions fortes. »



De solides performances historiques

NOVA Europe (part A) affiche une performance annualisée de +11,6% sur 5 ans, à comparer à +5,84% pour son indicateur de référence, le MSCI Europe Small Cap Net TR Eur. Noté 5 étoiles par Morningstar et Quantalys, NOVA Europe est 1er de sa catégorie sur Morningstar sur 5 ans (Actions Europe Petites Capitalisations) et parmi les cinq meilleurs sur Quantalys sur 5 ans (catégorie Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations).

Sources : Morningstar, Quantalys et ALTO Invest au 31/12/2018.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à un prix ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou de la société de gestion.



Un portefeuille diversifié tant au plan géographique que sectoriel

NOVA Europe sélectionne des entreprises dont la capitalisation boursière varie de 150 M€ à 6 Mds €. A fin décembre 2018, NOVA Europe est investi dans 44 sociétés. Si la durée de détention moyenne des lignes est de 2 ans et demi, 30% des sociétés sont en portefeuille depuis la création du fonds. Certaines de ces sociétés sont connues depuis plus de 10 ans par les équipes de gestion d’ALTO Invest. Sur l’ensemble des titres sélectionnés sur les 5 dernières années, 38% étaient français, 23% allemands, 17% anglais et 14% italiens, le solde étant réparti entre la Scandinavie et le Benelux.



Une approche terrain dans un univers d’investissement large, porteur de belles histoires

Outil de diversification patrimoniale, NOVA Europe propose l’accès à une classe d’actifs riche et profonde, les petites et moyennes capitalisations européennes. Dans cet univers, ALTO Invest décline une approche de terrain directement inspirée du Capital Investissement et bénéficie d’une connaissance fine du tissu économique européen, indispensable à la mise en oeuvre d’une véritable gestion de conviction. L’équipe rencontre et sélectionne des entreprises partout en Europe, dont le point commun est de disposer d’une capacité d’innovation reconnue, moteur de création de valeur dans la durée.

Le FCP NOVA Europe est un fonds "actions". Il est soumis aux évolutions et aux aléas des marchés actions. Le capital investi peut ne pas être restitué. La souscription de ce produit s'adresse donc à des personnes acceptant de prendre des risques. Le prospectus du fonds ainsi que la documentation réglementaire sont disponibles sur le site internet d'ALTO Invest. La durée de placement recommandée est supérieure à 5 ans.



A propos d’ALTO Invest

Créée en 2001, ALTO Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (GP 01-039), spécialisée dans l’investissement dans les PME-ETI innovantes européennes non-cotées et cotées. Depuis 2017, ALTO Invest fait partie du groupe Eiffel Investment Group, « un champion du financement des entreprises européennes » qui gère 1,6 mds€. L’offre d’ALTO Invest, destinée à une clientèle institutionnelle et privée (25 000 clients), s’articule autour de FCP, FCPI et FCPR, et est investie dans plus de 160 entreprises représentant un chiffre d’affaires cumulé de près 20 milliards € et 100 000 salariés (au 31 décembre 2018).



