Alto Invest : NOVA Europe remporte le 2ème prix de la catégorie Actions Européennes(1) aux Grands Prix de la Gestion d'Actifs de l'AGEFI 0 29/11/2018 | 11:37 Envoyer par e-mail :

Le fonds NOVA Europe remporte le 2ème Prix de la catégorie Actions Européennes remis lors de la 18ème cérémonie des Grands Prix AGEFI de la Gestion d'Actifs qui s'est tenue le 28 novembre à Paris. Les Grands Prix de la Gestion d'Actifs, devenu une référence pour les investisseurs institutionnels, récompensent les meilleurs fonds selon la méthode de notation de SIX, et est le premier à intégrer une mesure des alpha, de la persistance et du potentiel de perte extrême des OPCVM. Lancé en décembre 2013, en s'appuyant sur l'expertise d'investissement d'ALTO Invest dans les small caps, le FCP NOVA Europe offre aux particuliers et aux investisseurs institutionnels l'accès à un territoire d'investissement attractif et porteur : les entreprises européennes remarquables par leur capacité d'innovation et dont la capitalisation boursière est comprise entre 150 millions d'€ et 6 milliards d'€. Dans cet univers composé de près de 4000 PME-ETI européennes cotées, majoritairement méconnues ou peu suivies, ALTO Invest met en place une approche « stock picking » rigoureuse et concrétise ses prises de participations via un processus sélectif issu du capital investissement (enquête de terrain, interview des dirigeants, analyse qualitative et quantitative). Avec un champ d'investissement couvrant l'Europe et une approche de terrain, héritée du capital investissement, le FCP NOVA Europe propose l'accès à une classe d'actifs (les petites et moyennes capitalisations) riche et profonde, avec un pilotage quotidien effectué par des gérants expérimentés. Commentant cette récompense, Emilie Da Silva, Gérante du FCP NOVA Europe et porte-parole de la gestion d'ALTO Invest a déclaré : « ALTO Invest investit dans des small caps depuis 15 ans et nous sommes très fiers d'obtenir ce prix à cette étape importante dans la vie d'un fonds. Au-delà de NOVA Europe, c'est la philosophie de gestion historiquement ancrée au coeur de l'ADN d'ALTO Invest, tout comme le travail des équipes sur le terrain qui sont aujourd'hui récompensés. »

Les références à un prix ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou de la société de gestion. Le FCP NOVA Europe est un fonds "actions". En conséquence, il est soumis aux évolutions et aux aléas des marchés actions. Le capital investi peut ne pas être restitué. La souscription de ce produit s'adresse donc à des personnes acceptant de prendre des risques. Le prospectus du fonds ainsi que la documentation réglementaire sont disponibles sur le nouveau site internet d'ALTO Invest. (1) Les Grands Prix de la Gestion d’Actifs sont attribués sur la base d’une méthode de notation établie par SIX Financial Information pour 12 catégories (7 prix actions, 3 prix obligataires, 2 prix diversifiés). Les fonds analysés doivent avoir 3 ans d’existence minimum, une absence de discontinuité dans les rendements, être ouverts à la souscription, ne pas avoir subi de changement de catégorie en cours de période (du 3/07/2015 au 29/06/2018) et avoir un actif net supérieur ou égal à 15 M€. A propos d’ALTO Invest Créée en 2001, ALTO Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (GP 01-039), spécialisée dans l’investissement dans les PME-ETI innovantes européennes non-cotées et cotées. Depuis 2017, ALTO Invest fait partie du groupe Eiffel Investment Group, « un champion du financement des entreprises européennes » qui gère environ 1,5 mds€. L’offre d’ALTO Invest, destinée à une clientèle institutionnelle et privée (27 000 clients), s’articule autour de FCP, FCPI et FCPR, est investie dans plus de 160 entreprises représentant un chiffre d’affaires cumulé de près 20 milliards € et 100 000 salariés (au 30 juin 2018). Contacts Presse Edifice Communication - Samuel Beaupain : 06 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com ALTO Invest - Huseyin Seving : 06 60 02 02 44 - seving@altoinvest.fr

