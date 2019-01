L'équipe d'ALTO Invest une nouvelle fois distinguée au 26ème Palmarès Gestion de Fortune 0 17/01/2019 | 11:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires ALTO Invest, spécialiste de l’investissement dans les PME-ETI européennes innovantes, remporte le 2ème prix de la catégorie société de Capital Investissement lors de la 26ème édition du Palmarès des Fournisseurs du magazine Gestion de Fortune. Véritable baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs, organisé par le magazine Gestion de Fortune, offre une vision à la fois quantitative et qualitative sur la manière dont sont perçues les sociétés de gestion par les CGP. Les équipes de gestion récompensées sont à la fois celles les plus fréquemment citées par les CGP mais aussi celles dont la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale ainsi que la qualité du back office sont saluées. Le prix reçu par ALTO Invest vient donc récompenser la qualité de son offre d’investissement ainsi que son équipe de gestion ayant séduit et fidélisé plus de 27 000 clients depuis la création. Pour Huseyin Seving, Directeur du Développement d’ALTO Invest, « parce qu’il est attribué par nos partenaires, ce prix nous rend particulièrement fiers. Voici plus de 15 ans que nous sommes engagés aux côtés des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour proposer des produits qui répondent à leurs attentes et celles de leurs clients. Nous les remercions pour ce nouveau témoignage de confiance et pour leur fidélité. » Les références à un prix ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou de la société de gestion. Ce Palmarès est établi en fonction de la moyenne du taux de satisfaction exprimée par les conseillers sondés sur différents aspects et notamment la qualité de la gamme, la qualité commerciale et la qualité du back-office. A propos d’ALTO Invest Créée en 2001, ALTO Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (GP 01-039), spécialisée dans l’investissement dans les PME-ETI innovantes européennes non-cotées et cotées. Depuis 2017, ALTO Invest fait partie du groupe Eiffel Investment Group, « un champion du financement des entreprises européennes » qui gère environ 1,5 mds€. L’offre d’ALTO Invest, destinée à une clientèle institutionnelle et privée (27 000 clients), s’articule autour de FCP, FCPI et FCPR, est investie dans plus de 160 entreprises représentant un chiffre d’affaires cumulé de près 20 milliards € et 100 000 salariés (au 30 juin 2018). Contacts Presse Edifice Communication - Samuel Beaupain : 06 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com

ALTO Invest - Huseyin Seving : 06 60 02 02 44 - seving@altoinvest.fr

©Kiidline 2013 0

Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.