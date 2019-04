Suravenir sélectionne ALTO Invest (une société du groupe Eiffel Investment Group) pour conseiller son mandat d'arbitrage 0 12/04/2019 | 15:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires ALTO Invest, spécialiste de l’investissement dans les PME-ETI européennes innovantes, a été sélectionné par Suravenir, spécialiste assurance-vie et prévoyance du groupe ARKEA, pour conseiller la part en unités de compte d’un mandat d’arbitrage destiné à financer l’économie réelle. ALTO Invest (une société du groupe Eiffel Investment Group) amplifie ainsi ses activités à destination des institutionnels et valorise près de 20 ans d’expertise en matière d’investissement en actions cotées et non cotées. Afin de compléter son offre en matière d’assurance vie, Suravenir crée une nouvelle gamme de mandats d’arbitrage : la Gamme Conviction. Celle-ci est disponible dès aujourd’hui au sein de Patrimoine Vie Plus, contrat commercialisé par Vie Plus, filière de Suravenir entièrement dédiée aux CGP. Dans cette gamme, le nouveau profil « Conviction Economie Réelle » s’adresse à des souscripteurs souhaitant participer au développement de projets porteurs de sens et contribuant à l’essor de leur territoire. La part de 90% en unités de compte de ce mandat sera conseillée par ALTO Invest qui s’appuiera sur une double expertise reconnue en matière d’investissement dans les PME-ETI européennes de croissance et en multigestion de fonds diversifiée dans les grandes classes d’actifs ainsi que dans des zones géographiques variées. Au sein de la part en unités de compte, 10% maximum sera alloué en supports « non cotés » comme par exemple des FCPR investis majoritairement en instruments de sociétés finançant l’économie réelle. Au cours des 17 dernières années, les équipes de gestion d’ALTO Invest (une société du groupe Eiffel Investment Group) ont accompagné avec succès plusieurs centaines d’entreprises, positionnées au coeur de l’économie réelle. ALTO Invest a ainsi contribué à l’essor de sociétés innovantes proposant des biens ou services participant à l’amélioration de la vie des citoyens, dans des secteurs d’activité variés, tels que les technologies de l’information, les sciences de la vie, l’industrie de pointe... « Nous sommes très heureux de la confiance que nous accordent Suravenir et Vie Plus qui, en nous sélectionnant pour le conseil de ce mandat d’arbitrage innovant, reconnaît le savoir-faire de notre équipe de gestion, son expertise en matière d’investissement dans l’économie réelle et notre culture de la performance. Notre activité de multigestion est internalisée depuis 17 ans et diversifiée dans les grandes classes d’actifs et dans des zones géographiques variées, et notamment les actions d’entreprises. Dans un contexte de taux d’intérêt bas où les unités de compte peuvent contribuer à améliorer les rendements, ce mandat « Conviction Economie réelle » incluant une part d’actifs non cotés nous paraît particulièrement intéressant, » déclare Olivier Tanneveau, Gérant - Directeur de Participations d’ALTO Invest. Le mandat « Conviction Economie Réelle » s’adresse à des souscripteurs qui souhaitent exposer leur investissement aux variations du marché actions. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital. A propos d’ALTO Invest Créée en 2001, ALTO Invest est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (GP 01-039), spécialisée dans l’investissement en fonds propres dans les PME-ETI innovantes européennes non-cotées et cotées. Depuis 2017, ALTO Invest fait partie du groupe Eiffel Investment Group, « un champion du financement des entreprises européennes » qui gère 1,6 mds€. L’offre d’ALTO Invest, destinée à une clientèle institutionnelle et privée (25 000 clients), s’articule autour de FCP, FCPI et FCPR, et est investie dans plus de 160 entreprises représentant un chiffre d’affaires cumulé de près 20 milliards € et 100 000 salariés (au 31 décembre 2018).

