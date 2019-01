Amilton Asset Management poursuit sa politique de renforcement de ses équipes de gestion avec l’arrivée de Nicolas Lasry au poste de Gérant-Analyste au sein de son pôle de gestion Actions.

Nicolas Lasry bénéficie de plus de 12 ans d’expérience dans la gestion et l’analyse d’Actions françaises et européennes. Avant de rejoindre Amilton AM, il était pendant 4 ans responsable de la gestion Actions européennes de Myria AM qu’il avait rejoint après 6 années passées comme Gérant et Analyste Actions au sein de Covéa Finance.

Harry Wolhandler, Directeur de la Gestion Actions et DG Délégué d’Amilton AM, déclare : « Je suis très heureux d’accueillir Nicolas Lasry au sein de notre équipe. Son recrutement vient compléter celui de Sébastien Levavasseur arrivé en novembre dernier. L’équipe de gestion actions se voit donc renforcée par ces deux profils expérimentés qui seront précieux pour accompagner les projets de développement ambitieux d’Amilton AM sur son expertise de gestion Actions. »

Biographie de Nicolas Lasry :

Avant de rejoindre Amilton AM, Nicolas Lasry a passé 4 ans au sein de Myria Asset Management en tant que Gérant Actions où il était responsable du développement de la gestion Actions européennes. Précédemment, Nicolas Lasry a travaillé pendant près de 6 ans en tant que Gérant et Analyste Actions au sein de Covéa Finance. Il avait débuté sa carrière au poste d’analyste actions chez Gaspal Gestion, Richelieu Finance et à la Société Générale.

Nicolas Lasry est diplômé de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et certifié CIIA (SFAF).