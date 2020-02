Amiral Gestion renforce son équipe de développement commercial sur le segment des Conseillers en Gestion de Patrimoine 0 27/02/2020 | 09:37 Envoyer par e-mail :

Amiral Gestion, société de gestion indépendante avec 3,9 milliards d'euros d'encours sous gestion(1), annonce aujourd'hui l'arrivée au sein de ses équipes de Sandrine Melendez en charge des Relations Partenaires. Basée à Paris, elle travaillera en collaboration avec Benjamin Biard, Directeur du développement et Nicolas Mouttet, Responsable des Relations Partenaires. Son recrutement reflète la volonté d'Amiral Gestion de poursuivre sa stratégie de développement sur le segment des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), clientèle historique de l'entreprise. Elle aura pour mission de développer les relations partenaires et d'animer le réseau des conseillers en investissement financiers, en renforçant l'information et la communication auprès de cette cible. Benjamin Biard, Directeur du développement chez Amiral Gestion, déclare : « C'est avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons Sandrine au sein des équipes d'Amiral Gestion. Ce recrutement, comme les prochains, illustre notre volonté de poursuivre nos efforts de développement et d'amélioration de l'expérience client. Son parcours, notamment au sein d'une grande compagnie d'assurance, nous sera précieuse sur le segment des conseillers en gestion de patrimoine, typologie de clients au cœur de la stratégie d'Amiral Gestion. » Sandrine bénéficie de plus de 15 ans d'expérience dans le secteur du développement commercial. Elle rejoint l'équipe de Cortal Consors en 2005, avant d'intégrer celle de Cardif BNP Paribas en 2016. En 2018, elle est nommée Responsable des Relations Partenaires chez Fenthum. Sandrine, 37 ans, est diplômée de l'école Olivier de Serres. (1) A fin décembre 2019 A propos d'Amiral Gestion Créée en 2003, Amiral Gestion est une société de gestion indépendante détenue par ses salariés. Amiral Gestion s'appuie sur une philosophie de gestion active de conviction pour offrir les meilleures performances sur un horizon de placement long à une clientèle composée d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs professionnels (CGPI, family offices et banquiers privés) et de particuliers. Amiral Gestion gère à ce jour les 6 fonds Sextant ainsi que plusieurs fonds dédiés à la clientèle institutionnelle. La société de gestion compte 45 collaborateurs dans le monde. Son encours s'élève à près de 3,9 milliards d'euros à fin décembre 2019. Pour en savoir plus Amiral Gestion : http://www.amiralgestion.fr/ Contacts presse – Agence Shan Léa Schultz – lea.schultz@shan.fr – 01 41 86 82 41

Marion Duchêne – marion.duchene@shan.fr – 01 42 86 82 43

