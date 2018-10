Fonds / OPCVM

Anaxis Asset Management

Anaxis Asset Management lance Diversified Bond Opp. 2025, un nouveau fonds à échéance offrant rendement et visibilité aux investisseurs 0 0 03/10/2018 | 11:37 Envoyer par e-mail :

Anaxis lance Diversified Bond Opp. 2025, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 décembre 2025. Il investit dans des obligations d'entreprises industrielles et de services non financiers, sur toutes les zones géographiques et ayant une maturité proche de 2025. La gestion suit une approche fondamentale. L'équipe de gestion sélectionne minutieusement chaque émission à partir d'une analyse crédit approfondie. Avec ce nouveau fonds UCITS, son 8ème fonds à maturité fixe, Anaxis Asset Management renforce sa gamme de fonds obligataires à échéance, après en avoir été un pionnier depuis une décennie. Le faible niveau des taux d'Etat rend difficile pour les investisseurs d'allouer la partie obligataire de leur portefeuille. Pour les investisseurs prêts à accepter les risques inhérents aux obligations d'entreprise (Investment Grade et Non-Investment Grade) sur une période d'investissement se terminant le 31 décembre 2025, le fonds Diversified Bond Opp. 2025 cible des rendements potentiels attractifs. Points clés de la gestion du fonds: Visibilité : sélection d'obligations dont les échéances sont proches de celle du fonds.

Yield-to-maturity proche de 6% au lancement.

Diversification en termes d'émetteurs et de secteurs afin de limiter les risques de concentration.

Gestion active et prudente afin de maitriser le risque de crédit.

Expertise de l’équipe de gestion en matière de fonds à échéance depuis de nombreuses années.

DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 Date de lancement : 4 octobre 2018

Parts E1, E2, I1, I2 en EUR : FR0013330719, FR0013330727, FR0013330750, FR0013330768

Parts U1, J1 en USD : FR0013330735, FR0013330776

Parts S1, K1 en CHF : FR0013330743, FR0013330784

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:

Jean-Julien Goettmann, jjgoettmann@anaxiscapital.com / Tél. +41 22 716 18 21

Directeur A propos d’Anaxis Asset Management Anaxis Asset Management est la société du groupe Anaxis spécialisée en gestion obligataire. La société se distingue par sa philosophie d’investissement basée sur l’analyse fondamentale de la qualité de crédit des obligations d’entreprises et par son processus axé sur la sélection bottom-up des titres individuels (bond picking) tout en assurant une diversification et un contrôle des risques via une approche prudente et sélective. Anaxis Asset Management regroupe des professionnels de l’investissement, tous au bénéfice d’une grande expérience dans l’analyse de crédit et la gestion de portefeuilles obligataires. http://www.anaxiscapital.com/

Actualités de la Société de Gestion 11:37 Anaxis Asset Management lance Diversified Bond Opp. 2025, un nouveau fonds à échéance o.. KI 02/10 Anaxis AM lance un nouveau fonds obligataire à échéance 2025 AO



