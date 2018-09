Axiom Alternative Investments renforce son équipe de gestion et de recherche et nomme Laurent HENRIO et Antonio ROMAN 0 0 26/09/2018 | 09:37 Envoyer par e-mail :

Laurent Henrio, Gérant de Portefeuille Crédit Axiom AI, Société de gestion d'actifs spécialiste des Financières (1,3 milliard d'euros sous gestion) nomme Laurent Henrio en tant que Gérant de Portefeuille, pour accompagner la société dans son développement et sa diversification dans l'univers du crédit. Ancien responsable mondial du crédit trading au sein de la Société Générale et avec 16 ans d'expérience en trading crédit, Laurent rejoint le bureau de Londres, au sein duquel il aura pour mission de gérer le nouveau fonds de crédit synthétique qui viendra compléter la gamme d'Axiom AI. Laurent Henrio, était auparavant responsable mondial du crédit trading au sein de la Société Générale, qu'il a rejoint en 2011 en tant que Trader Crédit Exotique et de CDS, avant d'être nommé responsable mondial des activités de trading crédit début 2017. Laurent a commencé sa carrière en 2002 chez Icomos Pangea Global Hedge Fund en tant qu'analyste quantitatif dans le département de Trading de crédit émergent. Il a ensuite occupé le poste de Vice-Président en Structuration et Pricing de Dérivés Crédit chez JPMorgan Chase (2003-2010). Laurent est diplômé de l'École Polytechnique et de l'Ecole des Mines de Paris. Antonio Roman, Analyste Axiom est heureux de voir son équipe de recherche se renforcer également avec l'arrivée d'Antonio Roman en tant qu'analyste recherche. Il rejoint le bureau de Londres au sein duquel il aura pour mission de développer différents modèles quantitatifs sous Solvabilité II et Bâle III qui viendront compléter les outils utilisés par la gestion. Antonio a commencé sa carrière chez Goldman Sachs Asset Management (2016) dans l'équipe chargée d'optimiser les stratégies d'investissement des clients institutionnels sous des angles économiques, réglementaires et comptables. Il a ensuite occupé le poste d'analyste quantitatif chez JP Morgan Asset Management (2017), où il a renforcé son expertise en assurance à travers le développement de divers outils d'optimisation de portefeuille en environnement Solvabilité II. Antonio est diplômé de l'École Polytechnique (X2012) et de l'ENSAE. Il est également membre de l'Institut des Actuaires Français.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Laurent et Antonio chez Axiom. Antonio vient renforcer les capacités de l’équipe de recherche à un moment important de croissance de notre gamme de fonds car l’année 2019 sera riche en nouveautés. L’arrivée de Laurent va permettre l’extension de notre gamme de solution d’investissements à de nouvelles stratégies innovantes, et notamment un premier fonds de crédits synthétiques dont nous prévoyons le lancement au premier trimestre 2019 », déclare David Benamou, directeur des investissements.

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS Axiom Alternative Investments est une société de gestion d'actifs spécialisée sur les valeurs financières qui gère des fonds de dettes subordonnées et des fonds actions. Créée en 2009, par une équipe d'experts issue de la gestion d'actifs et de la banque d'investissement, la société est détenue par ses fondateurs qui disposent d’une connaissance réglementaire forte. Axiom gère à ce jour 1,3 Md€ à travers des fonds ouverts ou des mandats. L’encours est réparti entre des investisseurs institutionnels, banquiers privés, Family offices, CGP, multi-gérants et sociétés de gestion. La société dont le siège est à Paris a également des bureaux à Londres. Axiom est régulée par l’AMF, la FCA et la SEC. La société commercialise 6 fonds ouverts au public (Axiom Obligataire, Axiom Optimal Fix, Axiom Contingent Capital, Axiom Equity, Groupama Axiom Legacy 21 et Axiom Long Short), un fonds fermé Axiom European Financial Debt et propose également des mandats de gestion et des fonds contractuels. Axiom Alternative Investments – 39, Avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 Paris - Tel : 01 44 69 43 90 – contact@axiom-ai.com

