Encours record pour Candriam, qui annonce un bilan carbone neutre

Nouveau record historique pour les actifs sous gestion, qui atteignent 125 milliards d'euros (1)

Actifs sous gestion en croissance de 10,3 milliards d’euros au 1er semestre 2019, dont 1 milliard de flux d’entrées nettes

Nouvelles stratégies thématiques innovantes à impact positif sur l’environnement et la société

Bilan carbone neutre pour réduire l’impact environnemental CANDRIAM présente ce jour son rapport d’activité et ses résultats pour le 1er semestre 2019. Le gestionnaire d’actifs multi-spécialiste poursuit sa croissance et affiche un encours record à fin juin 2019, avec 125 milliards d’euros d’actifs sous gestion, à comparer à 65 milliards d’actifs en 2014. CANDRIAM annonce également sa neutralité carbone avec effet immédiat, ce qui témoigne de son engagement et de sa volonté d’intensifier ses efforts en tant que leader(2) du développement durable dans l’univers de la gestion d’actifs. Naïm Abou-Jaoudé, CEO de CANDRIAM et Président de New York Life Investments International, déclare : « Dans un environnement marqué par la prudence extrême des investisseurs, CANDRIAM continue de s’appuyer sur la qualité de ses produits et solutions d’investissement pour attirer de nouveaux clients. Notre nouveau record d’encours sous gestion, qui fait la fierté de toutes nos équipes, atteste de la capacité de notre organisation à nouer et entretenir des relations de confiance durables avec ses clients. Il reflète également la réussite de notre engagement de plus de vingt ans en faveur de l’investissement responsable, un engagement que nous renforçons aujourd’hui à l’échelle de notre entreprise en assumant la responsabilité complète de l’impact environnemental de nos émissions de CO2. » Niveau record des actifs sous gestion L’encours géré de CANDRIAM a augmenté de 10,3 milliards d’euros au 1er semestre 2019, passant de 115 milliards d’euros au 31 décembre 2018 à 125,3 milliards d’euros au 30 juin 2019. CANDRIAM enregistre la plus grande part de sa collecte dans ses stratégies de dette émergente (900 M€) et High Yield et arbitrages obligataires (850 M€). Les stratégies actions thématiques (500 M€) et obligations d’entreprises (300 M€) ont également enregistré de fortes collectes. Une part importante des flux d’entrées nettes provient également de produits ou mandats soumis à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ce qui confirme l’essor de CANDRIAM depuis plusieurs années dans l’investissement responsable. Les fonds et mandats purement ESG dépassent désormais un tiers des actifs totaux de CANDRIAM. Au cours du premier semestre, CANDRIAM a renforcé sa position de leader de la finance responsable avec le développement de nouveaux produits thématiques qui tendent à avoir un impact positif direct sur la société, en particulier une stratégie dédiée à la lutte contre le cancer et une autre axée sur les entreprises qui ont pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique et de réduire l’impact du changement climatique. CANDRIAM fait également don d’une partie de ses frais de gestion sur sa gamme de fonds d’investissement responsable à des initiatives de recherche et de formation ESG ainsi qu’à des projets à impact social. Réduction de l’empreinte carbone globale Il y a cinq ans, CANDRIAM a défini une stratégie proactive de réduction de l’impact environnemental de ses activités. Alors que l’entreprise a doublé de taille depuis cette date, elle a réduit les émissions de CO2 de son parc automobile, mis en place des contrats d’énergie verte pour ses immeubles et réduit d’environ 50 % l’empreinte carbone de sa consommation de papier. Avec des initiatives comme la digitalisation (visio/audio-conférences), CANDRIAM entend poursuivre ses efforts de sensibilisation et réduire encore plus son empreinte carbone. Compensation des émissions restantes Afin de réaliser son objectif de carboneutralité, les émissions de carbone générées par CANDRIAM dans le cadre de ses activités seront désormais compensées. Cette démarche concerne les émissions de type 1 (carburant, principalement pour les véhicules), type 2 (énergie pour les bâtiments), les déplacements professionnels ainsi que les émissions liées aux fournisseurs (de type 3). CANDRIAM a choisi de s’associer à South Pole, un fournisseur de solutions de financement du développement durable, pour compenser ses quelque 9 400 tonnes d’émissions annuelles de CO2. South Pole investira dans des projets de compensation dans les domaines de la reforestation, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique pour le compte de CANDRIAM. Ces projets ont tous reçu la certification « Gold Standards for Global Goals », une norme mise en place par le WWF, plusieurs ONG et des acteurs du monde universitaire et du secteur privé, afin de quantifier l’impact des projets au titre des Objectifs de développement durable des Nations Unies. L’engagement de CANDRIAM pour le développement durable prend de nombreuses formes. Des informations plus détaillées figurent dans le 2018 Candriam Corporate Social Responsibility Report. (1) Au 30 juin 2019. Les actifs sous gestion incluent des actifs qui ne relèvent pas de la définition de la SEC américaine (U.S. Securities and Exchange Commission) relative aux « actifs sous gestion règlementaire », telle qu’elle figure dans la déclaration ADV, Part 1A.

(2) Candriam est classé à la 33ème place du FBF50 en 2019 (Broadridge-Mackay Williams – Fund Buyers) – son meilleur ranking jusqu’à présent. Fund Buyers a placé Candriam dans le top 3 des fournisseurs ESG sur les 3 dernières années. À propos de CANDRIAM CANDRIAM est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen, pionnier et leader reconnu de l’investissement responsable. CANDRIAM gère environ €125 milliards d’actifs et s’appuie sur une équipe de plus de 500 professionnels. La société dispose de centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris et Londres et ses responsables de clientèle couvrent plus de 20 pays sur 4 continents. CANDRIAM propose des solutions d’investissement innovantes et diversifiées dans plusieurs domaines clés : obligations, actions, stratégies à performance absolue et allocation d’actifs. CANDRIAM fait partie du groupe New York Life. New York Life Investments(3) se classe parmi les principaux gestionnaires d’actifs mondiaux(4). Plus d’informations sur : www.candriam.com Contacts presse : Steele & Holt

Dominic Riding/Sophie Lhuillier

T +33 6 48 57 83 24 / +33 6 80 95 63 88

dominic@steeleandholt.com

sophie@steeleandholt.com CANDRIAM

Peter Boelaert

T + 32 (0)2 509 61 61

peter.boelaert@candriam.com Isabelle Lievens

T + 32 (0)2 509 61 69

isabelle.lievens@candriam.com

(3) New York Life Investments est une appellation opérationnelle utilisée par New York Life Investment Management Holdings LLC et sa filiale, New York Life Investment Management LLC. New York Life Investment Management LLC est une filiale à part entière et indirecte de New York Life Insurance

(4) Source : New York Life Investments a été classé 34ème plus important gestionnaire d’actifs au niveau mondial par Pensions & Investments, au 05 juin 2019. Le classement est basé sur le total mondial des actifs institutionnels sous gestion à fin 2018. Les actifs de New York Life Investments incluent les actifs des conseillers en investissement affiliés.

